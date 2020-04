Ariadne Artiles o cómo fortalecer los glúteos mientras recoges los juguetes de tus hijos

Increíble, pero cierto.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Si hay algo que nos han demostrado las famosas durante esta cuarentena es que es posible seguir cuidándose desde casa tanto en lo que se refiere a gastronomía como a deporte. Y la modelo Ariadne Artiles no se ha quedado atrás con ninguna de las dos cosas.

"No se trata de tiempo se trata de buscar el momento.Aunque tengamos muchas horas al día a mí se me pasan los días volando con Ari. No sé a ustedes pero los niños demandan tanto que entre los juegos, comidas, el baño y demás actividades que casi sigo sin tiempo para mí".

"Por eso aprovecho cualquier momento para nuestro reto #unminutodesillateponeelculoarriba como por ejemplo cuando hago cosas en casa como recoger los juguetes de Ari, hacer la comida o secarme el pelo, cualquier momento es perfecto. Querer es poder ❤️", ha escrito junto a un vídeo en el que la vemos ejercitándose mientras recoge los juguetes de su peque".

Y es que Ariadne Artiles se encuentra mejor que nunca después de haber superado el coronavirus. Sí, así nos lo hizo saber también a través de su cuenta de Instagram:

“Hoy empieza mi cuarentena, después de casi 18 días en la cama con un virus que te arrastra y te hace creer que vas a desaparecer del mapa. Hoy ya puedo decir que estoy de vuelta a la vida después de algunos días de angustia e incertidumbre pero todo ha pasado. Lo bueno es que ya puedo respirar mejor y sé que saldremos de esta”.

"Lo malo es que ya no sé donde meter las ganas de besar a mi bebé. Ella se roza conmigo cada vez que puede para sentirme un poco más cerca y necesita un abrazo como agua de mayo, pero se está portando como una campeona".

"Solo estoy aquí para decirles que de este virus 🦠 no se salva nadie, pero hay que intentar que no se contagie más gente de la que las clínicas y los médicos puedan abarcar. La única manera es quedarnos en casa y aguantar incluso después de sentirnos bien, porque somos portadores y aún podemos contagiar a más personas . La vida de todos depende de nosotros, QUÉDATE EN CASA AUNQUE TE SIENTAS BIEN 🙏 #yomequedoencasa”.