Así es como Amaia Salamanca entrena a base de fitboxing

La actriz es fiel a esta rutina deportiva de alta intensidad con la que tonifica y libera estrés en tiempo récord.

Julia García

En tiempos donde el yoga y el pilates son las disciplinas de moda entre las celebrities femeninas españolas junto al entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) en poco espacio de tiempo hay quienes, como Amaia Salamanca, prefieren soltar toda la adrenalina con el boxeo.

En concreto, la actriz española practica fitboxing, una disciplina deportiva que combina el deporte de los guantes y el saco precisamente con el concepto de intervalos de alta intensidad que mencionábamos anteriormente.

No sabemos si Amaia Salamanca se enganchó al boxeo cuando tuvo que practicarlo en la película '¿Qué te juegas?', aquella divertida y original comedia dirigida por Inés León que protagonizó en 2019 junto a Javier Rey y Leticia Dolera, pero el caso es que a la madrileña le gusta ponerse en forma con este deporte tan exigente físicamente.

Así lo está demostrando estos días en Sevilla, donde se encuentra rodando 'The man from Rome', su próxima película, tal y como ella misma confirmó hace unos días cuando presentó en sociedad a través de Instagram el nuevo look que luce para interpretar a su nuevo personaje, Macarena Bruner.

Ha sido el centro de entrenamiento Brooklyn Fitboxing Los Remedios, situado en el mismo barrio de la capital sevillana que hace frontera con el famoso barrio de Triana, quien ha informado del paso por sus instalaciones de Amaia Salamanca para para practicar fitboxing durante su estancia en Sevilla.

Tal y como explica el gimnasio, sus sesiones de esta versión que toma al boxeo como punto de partida pero en el que también se golpea el saco con las piernas, se desarrollan en 47 minutos de alta intensidad. "Se trata de una práctica deportiva que ayuda a desconectar la mente de las preocupaciones, del ritmo frenético del día a día y a aliviar el estrés de forma eficaz", explican desde Brooklyn Fitboxing.

Según el centro especializado que ha acogido estos días a Amaia Salamanca, que por cierto ya ha reconocido en innumerables ocasiones que practica multitud de deportes, el fitboxing pone en forma en tiempo récord, tonifica sin inflar, pone a trabajar a todo el cuerpo y activa el metabolismo de manera que se siguen quemando calorías hasta 48 horas después.

Todo a través de entrenamientos de tres cuartos de hora en los que "no se para" y en los que se practican "500 abdominales por sesión sin que te des ni cuenta" donde también "libera estrés golpeando el saco y la mente se libera de otras preocupaciones porque se precisa de concentración máxima", concluyen desde el centro deportivo en el que se ha mantenido en forma, física y mentalmente, Amaia Salamanca estos días de trabajo en Sevilla.