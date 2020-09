Si ya has conseguido llegar a tu meta, entonces es momento de que consigas mantenerte así y aunque a veces puede parecer una tarea difícil, hemos recopilado unos pequeños consejos que te harán la vida más fácil.

A veces lo difícil no es alcanzarlo sino mantenerlo. Cuando por fin después de una dieta balanceada y correcta y una rutina de ejercicio adecuada has llegado a tu peso, sientes tu figura tonificada y te encanta lo que ves en el espejo, entonces viene lo realmente importante, conseguir mantenerse, ser constante y poder llevar una vida sana, saludable y equilibrada durante toda tu vida.

Suena complicado, pero puede ser más fácil de lo que crees, al menos si intentar seguir estos consejos, que te adelantamos van a hacerte la vida más sencilla y conseguirás que tu meta sea sostenible al pasar los años.

Estos consejos no nos los hemos sacado de la manga, una de nuestas gurus del fitness los ha compartido y si Sascha Barboza lo dice por algo será, ¡Vamos a ello!

1. Come lo más saludable y natural que puedas. Si tuvieras que ponerle un porcentaje, intenta que el 80 % del tiempo ingieras alimentos naturales, cero procesador y muy nutritivos y que el otro 20 % sea más flexibilidad, como comerte un chocolate, un postre saludable, alimentos más procesados. Date ese capricho sin culpa, eso hace que sea más llevadera tu dieta.

2. En una comida a la semana come lo que se te antoje, hamburguesa, pizza, tacos, donuts, etc. Si tomas bebidas alcohólicas entonces come bien, para evitar cargar de calorías tu cuerpo. Siempre podas ecoger o una hamburguesa o esa copa con amigas, todo se puede, solo mídete.

3. Busca una vida activa, haz pesas y cardio seis días a la semana, y descansa un día. Intenta mantenerte en movimiento, camina más, corre, múevete en bicicleta, intenta pasar gran parte del tiempo en movimiento.

4. Recuerda no tomarte las calorías, con esto nos referimos que seas consciente de las calorías y azúcares que aportan muchas bebidas. Evita las bebidas azucaradas, porque suman muchas calorías y no te satisfacen, para eso es mejor comerte ese dunut que tanto te apetece.

5. Reduce tu ventana de comida, puede ser con ayuno intermitente o no, pero si reduces las horas del día en que ingieres alimentos, generalmente consumirás menos calorías.

6. Controla tus porciones, sincroniza nutrientes. Si haces entrenamientos más fuertes come más carbohidratos ese día, si un día fue más suave baja la ingesta de carbohidratos.

7. Incluye proteína en cada comida.

8. Bebe suficiente agua.

9. Dile sí a los vegetales, son buenos y sacían mucho.

10. Duerme bien. Dormir por lo menos 7 horas hará que tus hormonas se mantengan equilibradas y ayuda a controlar el apetito.