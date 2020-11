Vas a morir de amor con la colección cápsula que Zara Home acaba de lanzar para recién nacidos

Todo lo necesario para preparar la llegada del bebé.

La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría y preparar la casa para ese momento es una de las cosas que más ilusión hace cuando sabes que estás embarazada. Zara Home lo sabe y por eso, dando un respiro a todo lo relacionado con los adornos de Navidad, acaba de lanzar 'Just the two of us', una colección cápsula que incluye todos los esenciales para los primeros días juntos.

Desde muebles tan básicos como el moisés, la cuna o el cambiador confeccionados en ratán que harán de la habitación del bebé la estancia más bonita de la casa digna de cualquier tablero de Pinterest, hasta bodies, pijamas y petos con los que vestir a tu bebé aportándole todo el confort que necesita, así como accesorios que no pueden faltar en su habitación como son las muselinas, las toallas o los baberos que te facilitarán mucho los inicios en el mundo de la maternidad.

La firma ha pensado en absolutamente todo para los recién nacidos y, de hecho, hasta ha incluido sonajeros, dou dous, un gimnasio pa que el pequeño entrene su movilidad en los primeros meses de vida y hasta mordedores y juguetes para el baño, estos últimos de la mano de la firma Oli&Carol, especializada en este tipo de artículos.

Una amplia selección de producto que tienen a los tonos neutros como protagonistas y que harán mucho más agradables esas primeras jornadas juntos por lo que son además una genial opción de regalo a las futuras mamás y/o papás.