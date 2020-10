Zara Home ya ha lanzado su colección de Navidad y tiene unos adornos preciosos

Para una Navidad bonita e íntima, y que va más allá del salón y del árbol de Navidad.

Clara Hernández | Woman.es

Aunque aún no sabemos cómo celebraremos nuestras Navidades, ni cuántas personas podremos reunirnos en las cenas familiares, el espíritu navideño no puede faltar en nuestras casas. Ese es el mensaje de la nueva colección de Zara Home, que nos ha convencido de que no podemos dejar de vestir nuestro hogar para esas fechas gracias a unos adornos preciosos que van más allá del árbol y del salón (hay propuestas hasta para el dormitorio y muchos moldes e utensilios de cocina para crear galletas y otros dulces con sabor nórdico) que nos prometen disfrutar de unas fiestas recogidas y distintas, pero acogedoras y bonitas.

Entre sus muchos piezas, destacan las bolas decorativas de nieve y de vidrio, clásicos que se pueden colocar para iluminar cualquier rincón. Las velas, las casitas de porcelana y los gnomos son otros de los elementos tradicionales que no pueden faltar en tus habitaciones. ¿Más ideas? Como novedad, hay guirnaldas de plumas naturales en colores vistosos para poner un broche glamouroso a una puerta, la chimenea o una pared.

Aunque la Navidad puede surgir en cualquier habitación y sobre cualquier mueble, según nos demuestra Zara Home, la marca no se olvida del árbol y sus bolas de vidrio, algunas de las cuales llegan craqueladas, mercurizadas o con rayas en relieve. Mientras, en el dormitorio, las fundas nórdicas, las mantas, los cojines y las alfombras se llenan de abetos o de estrellas de copos de nieve.

La cocina, donde hemos pasado tantas horas en el confinamiento, es especialmente importante este año en el que hemos descubierto la pasión por los fogones. ¿Qué tal preparar bizcochos con forma de corazón y galletas estrelladas o con forma de reno? Zara Home propone moldes, cortadores y fuentes para pasar tardes cerca del horno y disfrutar en familia.

También los niños cuentan con un apartado para ellos con platos que imitan la silueta de Papá Noel, fundas de cojines estampadas o bodys, pijamas y monos para los más pequeños... ¡una monada!

¿Temes que estas Navidades no van a ser tan bonitas como otras? Mira nuestra selección de objetos navideños de Zara Home porque, además de encantarte, vas a querer adornar tu casa... ¡ya! ¡Palabra!