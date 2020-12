Viste tu mesa de Navidad con todas estas ideas de decoración festiva

Nada como una buena mesa para conquistar a tus invitados

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si este año te toca ser la anfitriona de alguna cena y comida de Navidad seguro que llevas ya unos días ultimando todos los detalles del menú, encargando las cosas de comida que vas a poner o haciendo la lista de la compra para las cosas de último momento. Sin embargo, aunque la comida sea algo importante, el servirla en una mesa bonita y decorada con motivos navideños no lo es menos, así que toma buena nota de estos consejos que te vamos a dar para convertir tu mesa en la más bonita y elegante de todo el edificio.

Lo primero con lo que te tienes que hacer es con un mantel bonito, pero elige uno que tenga un recubrimiento anti manchas si no quieres lamentarlo después. Así además estarás completamente tranquila durante la cena y no sufriendo por si alguien tira su copa o deja un cerco.

Una vez tengas tu mantel, le toca el turno a la vajilla, la cubertería y la cristalería. Si tienes alguna guardada para ocasiones especiales es el momento de usarla y si no, siempre puedes invertir en una navideña para que te sirva para todos los años y se convierta en esa tradición navideña que seguir a partir de ahora en tu casa.

Por supuesto, no pueden faltar los detalles y los elementos decorativos, y una buena forma de integrarlos en la mesa sin que quede muy recargada es hacerlo en los portacubiertos o los servilleteros. Así, no solo estarás colocando una decoración en la mesa si no que tendrá su función y quedará totalmente mimetizada.

Por último, un detalle que le dará un aire de restaurante profesional a tu mesa es colocar los nombres de los comensales en el sitio que les asignes, así toto el mundo sabrá dónde tiene que sentarse y seguro que les encanta la personalización.

Ahora que ya conoces todos los trucos para montar una mesa de Navidad perfecta, te dejamos con nuestros elementos decorativos favoritos para que encuentres en ellos la inspiración que necesitas.