Trucos para transformar tu casa al estilo sueco y que parezca de revista

Estos pequeños gestos le darán un buen lavado de cara a tu casa, ¡verás, verás!

¡Cuánto nos están enseñando las marcas ‘scandi’ de moda! Y en deco ni digamos. Ahí está Ikea como la mejor prueba. No hay nadie que no tenga en su casa alguna pieza de la tienda sueca de decoración más conocida del mundo y, la verdad, no nos extraña porque su estilo nos tiene más que conquistadas a todas. Solo tienes que abrir Instagram y observar las cuentas de de las influencers: sus casas están decoradas al más puro estilo sueco.

Aprovechando que llega la primavera, ¿qué tal si le hacemos un ‘lavado’ de cara a nuestra casa? Estos pequeños detalles lograrán darle ese estilo sueco que arrasa en Pinterest e Instagram. ¡Toma nota!

¡Todo al blanco!

Ante la duda, escoge blanco para las paredes, los muebles e incluso la alfombra (si en este caso te parece muy arriesgado, opta por un tono que tira más a gris que será más sufrido).

Pero con color

Que el color que predomine sea el blanco, pero rompe el monocromatismo con colores naturales, como el marrón de la madera o el verde de las plantas.

Y muy en orden

¿No te da sensación de completo relax cuando ves las fotos de estas cosas? Pues se debe, además de que domina el color blanco, a que está todo muy ordenado y se sirve de muebles con almacenamiento para lograrlo.

Que no falte el verde

Las plantas siempre están presentes en las cosas de diseño nórdico. Nuestro truco: si eres un desastre con las plantas y te olvidas de regalarlas las artificiales también tienen ese mismo efecto.

Juega con las texturas

El suelo de madera, la rafia de una silla, la lana de una manta… Es una de las grandes claves de los decoradores suecos para que, aunque lo que predomine sea un color claro, haya contrastes.