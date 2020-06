Los trucos de decoración de las que más saben de moda para que su casa sea más bonita y acogedora

Consejos de decoración de las que más saben de moda

Nos fijamos en los hogares de influencers para saber cómo conseguir una casa bonita y acogedora.

Cuando nos replanteamos redecorar nuestra casa la tarea nos puede llegar a resultar desafiante. Reunimos inspiración de tantos lados que al final no sabemos identificar ni nuestro propio estilo.

Como todas las tareas creativas, la decoración se basa en acierto y error, en probar y probar hasta encontrar lo que te hace sentir en armonía con tu entorno. Si te has cansado de repasar las webs de decoración de arriba a abajo y no sabes qué elegir, te proponemos inspirarte en las que más saben de moda para darle a tu casa un toque diferente, actual y que no dejará a nadie indiferente.

¡Atenta a esta galería!