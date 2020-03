Solo te vamos a decir una cosa: NO escatimes en una buena silla, tu espalda y salud te lo van a agradecer

El teletrabajo debido al brote de COVID-19 se ha convertido de la noche a la mañana en una obligación y no estábamos preparadas para ello. Trabajar en casa no es tan sencillo como pudiera parecer, sobre todo si tienes niños. Porque además de buscar actividades para hacer con los más pequeños, e intentar mantener tu hogar en orden, tienes que lidiar con un oficina improvisada y no contar con un sitio pensado para pasar tantas horas sentada puede llegar a pasar factura con el tiempo. Si este es tu caso, tenemos una importante advertencia: no te conformes con trabajar en una silla del comedor y toma nota de estas recomendaciones para elegir la que más le conviene a tu espalda. Nos lo agradecerás.

Recuerda la importancia de trabajar en un sitio que tenga buena iluminación, a ser posible con luz natural. Recuerda mantener tu mesa de trabajo, aunque estés usando la del comedor, ordenada coloca los papeles en bandejas para que no estén tirados por doquier, intenta, en la medida de lo posible, mantener tu casa a una temperatura agradable y no escatimes ni céntimo en tener una silla cómoda y ergonómica.

Según los expertos una buena silla de trabajo debe cumplir con estos requisitos: un asiento regulable y ancho, un respaldo que se adapte a la espalda y recoja la zona lumbar, un reposabrazos que forme un ángulo de 90 grados con el respaldo, una base con ruedas y un tejido transpirable. Sabemos que conseguir una silla con estas características no es tarea fácil ni económica, pero creénos cuando te decimos que esta inversión repercutirá en tu salud y tu cartera y espalda te lo agradecerán.

A veces la estética parece un poco reñida con los modelos más cómodos, pero solo hace falta bucear un poco en Internet para conseguir sillas con diseños bonitos, que además sean ergonómicas. Te presentamos algunas opciones.

Yaheetech Silla

La silla de oficina está construida con una resistente malla de nylon, la altura del asiento es ajustable además es más ancho para conseguir una comodidad más óptima, sus ruedas giran 360º y por último y lo más importante: su respaldo curvo puede alinearse perfectamente con la línea del cuerpo y respaldar la curva natural de su columna vertebral. La puedes encontrar en Amazon por: 59,99 euros

Silla Woltu

Su asiento grueso y acolchado de lino te proporciona una experiencia muy cómoda, además gracias al resorte de gas integrado se puede ajustar la altura de la silla según tus propias necesidades. Al ser una silla pequeña es ideal para espacios reducidos, no ocupará mucho espacio y su diseño es de lo más bonito. La puedes encontrar en Amazon por: 92,99 euros

Markus

La altura y el ángulo de esta silla se pueden regular para que resulte aún más cómoda. El respaldo de malla deja pasar el aire y te mantiene fresco. La encuentras en Ikea por 169 euros.

Järvfjället

Esta silla giratoria se adapta perfectamente a tu altura y contorno corporal gracias a la posibilidad de regular el reposacabezas, el soporte lumbar y la altura y fondo del asiento. Esta a la venta en Ikea por: 199 euros. La marca sueca la ofrece también en una versión de piel por 299 euros.

Hattefjäll

Sus suaves líneas curvas subrayadas por detalles cosidos en la tela se adaptan a tu cuerpo y gustan a la vista. Su mecanismo de inclinación y regulación de la altura está diseñado para durar muchos años. Además, gracias a que es pequeña se puede ubicar en casa pequeñas, donde el espacio es reducido. Es de Ikea y está a la venta por: 299 euros.

Langfjäll

Podrás ajustar fácilmente el mecanismo de inclinación con una llave Allen para adaptarlo a tu peso y movimientos. Tiene un buen soporte lumbar para que tu espalda tenga más superficie de descanso y apoyo. Gracias a la altura regulable y al amplio fondo del asiento de espuma fría, la silla resulta muy cómoda. Esta en Ikea por: 119 euros.

Drys

Su diseño es espectacular y nos encanta su color blanco impoluto. Pero es que además se trata de una silla elaborada en acero, con el asiento ajustable, con el respaldo ergonómico que permite ajustarse en dos posiciones y no podemos olvidar sus cómodos apoyabrazos de diseño curvo. Esta a la venta en Amazon por: 72,90 euros.

Silla giratoria con soporte lumbar

Se trata de una de las sillas más vendidas de Amazon, por algo será. Su respaldo ergonómico ha conquistado a miles de usuarios, además está elaborado con una malla transpirable que se ajusta a la curvatura natural de la espalda, su asiento es de espuma extra acolchada, ajustable y reclinable hasta 125º. Puedes encontrar por 59,99 euros.