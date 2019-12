Regalos de Navidad para amantes de la decoración: tecnología, lámparas de diseño y sillas de lujo para todos los bolsillos

Ideas originales y de diseño para regalar (y triunfar) estas Navidades.

Goito Paradelo |Woman.es

Cuando se trata de elegir el mejor de los regalos, las posibilidades que nos apremian desde los escaparates de las tiendas de decoración se hacen imposibles. Nunca sabes cuál es la mejor elección. Aquí estamos nosotros para poder hacerte las cosas un poco más fácil. Descubre nuestras selección de categorías y elige lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Tecnología

En este campo donde el diseño y la electrónica top encuentran su mejor propuesta. Todo lo que tiene que ver con el sonido y la imagen más cuidada ofrece actualmente productos de gran calidad y con un plus que los hace diferentes y especiales. Un ejemplo es el altavoz bluetooth 'Blossom 360' de Lexon; inalámbrico y de excepcional potencia que reúne lo mejor del mercado en este momento en unas líneas de grandes resultados. Lo mismo sucede con los auriculares 'Beoplay H4' de Bang Olufsen, en los que la calidad, el mejor sonido y las mejores prestaciones se hacen reales en un 'gadget' de alto nivel. Pero si además buscas un punto 'vintage', la 'Eames radio', diseñada originalmente por los Eames en el año 1946, se presenta ahora en una versión mejorada y en edición limitada. No te la pierdas, se acaba. ¿Y qué me dices del teléfono de sobremesa 'DP01' que ha diseñado el gran Jasper Morrison para Punkt? Es otro momento 'revival' que ofrece calidad con prestaciones de primera y líneas sencillas pero totalmente actuales y minimalistas.

Lámparas de diseño

La correcta elección de una luminaria de sobremesa puede solucionar varios aspectos en una misma compra. Por un lado, conseguir la luz perfecta y de ambiente para leer o ver la tele desde un rincón del salón, y por otro, focalizar el punto lumínico según las necesidades. Si a este valor le añadimos el extra del diseño llamativo y original, el momento 'deco' consigue toda su fuerza. Nuestras sugerencias pasan por apostar por un modelo clásico y con su historia propia, un tanto 'vintage', como la luminaria 'Snoopy' de Flos o la 'Tizio' de Artemide, dos piezas que no necesitan mayor presentación que su propio diseño y sus grandes cualidades, o atrevernos por el diseño italiano más reciente y minimalista como el modelo 'Tofee' de Talenti, o la divertida idea del creativo Marcantonio para Seletti en forma de cuervo y que venden en Batavia, que recuerda a las aves que viven en el puente de Londres. Tú eliges.

Asientos 'luxury'

Aunque pueda parecer intrascendente, el diseño de una silla hace más fácil las horas de trabajo e incluso las de ocio. Por eso es importante acertar con la pieza que buscas y saber dónde llamar para conseguirla. Nadie se puede resistir al modelo 'CH24' de Karl Hansen: un diseño clásico, de gran calidad e imperecedero que ahora se presenta en tono caldero y que aporta una línea escultórica única. Pero si lo que quieres es algo con un look más llamativo, Kartell te ofrece el modelo 'Be Pop', un diseño de Ludovica+Roberto Palomba que en su versión dorada aporta brillo y luz a tu casa. Tampoco descartes una imagen más de oficina, como la 'Alefjall' que Ikea incluye en su colección de trabajo con un plus de calidad y confort; como las buenas, pero mucho más accesible. Y si todavía te persigue la duda, el taburete 'Tripy' con acabado en azul Klein, que produce a mano el diseñador Laurent Dif, es tu asiento fetiche para triunfar y está hecho con una única lámina de acero que se pliega sobre sí misma.

Goito Paradelo es editor de la revista 'online' Material Soul.