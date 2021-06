10 muebles y productos de decoración que ya están rebajados (y son preciosos)

Varias marcas de muebles y decoración se adelantan a las rebajas: mientras Westwing da la bienvenida a junio con descuentos de hasta el 80%, El Corte Inglés anuncia sus 'Días sin Iva'. Y hay más.

Clara Hernández

Las rebajas están a la vuelta de la esquina. Oficialmente, el día 1 de julio darán el pistoletazo de salida, si bien algunas marcas, entre ellas algunas de nuestras favoritas de moda, presentarán descuentos especiales un poco antes, a finales de este mes de junio. ¿Y qué sucederá en el mundo de los muebles y la decoración? Aunque comparte fechas con otros sectores, algunas firmas han sorprendido esta misma semana con ofertas suculentas que no se distinguen demasiado de las rebajas más esperadas del verano.

A la cabeza, la marca Westwing, que ha dado la bienvenida a junio con una campaña que incluye descuentos de hasta el 80% en muebles de salón, exterior, baño, dormitorio, recibidor, etc. Eso sí, tendrás que ser rápida si quieres aprovecharlo, porque finalizarán el día 6, domingo, a las 23.59 euros.

Entre sus productos con reducción de precio y más vendidos del día figuran mesas camareras con ruedas, que se pueden desplazar cómodamente de un lado a otro; cojines, mesas de escritorio, taburetes o velas perfumadas, aunque también es buen momento para comprar sillas y mesas (de interior y exterior), lámparas, plantas artificiales, vajilla, juegos nórdicos para la cama, cajoneras o aparadores.

Por su parte, El Corte Inglés ha anunciado sus Días sin Iva, que funcionarán durante estos días 4 y 5 de mayo, que suponen un ahorro del 21% sobre los precios habituales, que se aplicará a cocinas, ventiladores de techo, electrodomésticos, etc. Aquí no acaban las buenas noticias: además, la marca española ha habilitado una sección de Descuentos Top, que contemplan reducciones de precio de hasta el 30% en una selección de productos de hogar y decoración, protagonizada por cojines, menaje de cocina, juegos de sábanas, mantelerías, toallas, etc.

Por su parte, otras marcas, como Kave Home, mantienen una sección denominada 'Rebajas' en la que es posible encontrar distintos artículos para la decoración del hogar, así como muebles como sillas, aparadores para la televisión, butacas, camas o cabeceros, entre otras cosas.

También Sklum o Conforama disponen de departamentos de ofertas y rebajas, denominadas de esa manera, donde agrupan distintos productos a buen precio que van rotando. Por su parte, Ikea mantiene habilitado un outlet, agrupado en su página web bajo el título 'Mejores precios y ofertas' con un centenar de artículos, muchos de los cuales se venden por menos de 10 euros.

Hemos hecho una selección con los mejores productos rebajados estos días. Estos son nuestros favoritos: