Estos organizadores de maquillaje convertirán el caos de tu tocador en un rincón digno de Pinterest

¡Se acabó lo de tenerlo todo manga por hombro!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tener todo tu maquillaje ordenadísimo como las fotos de inspiración de Pinterest que tanto nos gustan no es tan difícil como parece y, lo creas o no, no está relacionado con la cantidad de productos que tengas o el espacio del que dispongas. Está claro que una colección más amplia necesitará más trabajo que una más escueta, y que cuando tienes un rincón solo para ti es más sencillo que cuando se trata de un espacio compartido, pero la verdadera clave del orden en un tocador reside en tener unos buenos organizadores.

Por eso hoy vamos a compartir contigo nuestros favoritos para que tú también puedas poner orden en tu maquillaje y tus cosméticos y convertirte así en la Marie Kondo de la belleza.

El maletín organizador

Si tienes poco espacio, lo compartes o símplemente no te gusta dejar el maquillaje y los cosméticos a la vista, tu solución ideal es este maletín, que puedes compartimentar tú misma según tus necesidades y que además dispone de un espacio separado para tus brochas y pinceles. Tiene una cremallera metálica de doble sentido muy cómoda de abrir y cerrar, y el material exterior es totalmente impermeable por lo que es fácil de limpiar y no importa que se derrame algún líquido encima. Su precio es de 16,16 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

La torre giratoria 360º

Este organizador es ideal cuando necesitas liberar espacio del baño ya que permite un almacenamiento vertical y al ser totalmente giratorio puedes acceder fácilmente a todos tus productos. Tiene una gran capacidad, mucho mayor de lo que parece, con espacio suficiente para todos tus cosméticos, incluidos lápices labiales, esmalte de uñas, brochas, pinceles y más. Su precio es de 20,99 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

El organizador de sobremesa de bambú

Si tu tocador es alargado como un escritorio y siempre acabas con todo por medio este organizador de bambú será tu aliado perfecto para mantenerlo siempre ordenado. Al tener dos alturas y diferentes compartimentos tiene espacio para todos tus cosméticos y herramientas, como cremas, perfumes, brochas, ¡y hasta una ranura para así colocar el teléfono móvil o la tablet y ver vídeos a la vez que te maquillas! Su precio es de 22,95 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

El organizador con cajonera para colecciones mini

Si tu colección no es muy amplia pero necesitas un lugar donde tenerlo todo organizado, esta opción es perfecta para ti, porque además de tener un montón de huecos de diferentes alturas, también tiene un cajón para guardar tus algodones o tus discos desmaquillantes reutilizables. Su precio es de 3,05 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

El cofre de maquillaje

Si quieres tenerlo todo a la vista pero protegido del polvo y de la humedad, este cofre es perfecto para ti, ya que la tapa transparente tiene una rotación bidireccional de 180 °, lo que facilita la obtención de los cosméticos, y gracias a su asa es fácil de transportar y de mover libremente por la casa. Su precio es de 26,90 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.