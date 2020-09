Las oficinas de la nueva normalidad: cada más parecidas a nuestras casas, según la experta Laura Gärna

La arquitecta e interiorista nos da las claves de los proyectos que se están poniendo en marcha.

Clara Hernández | Woman.es

La irrupción de las fórmulas híbridas y del teletrabajo en nuestro día a día no solo han cambiado nuestros hogares, sino también nuestras oficinas. Así son las de la nueva normalidad según la arquitecta e interiorista Laura Gärna, responsable de Gärna Studio.

¿En este periodo extraño y complejo, ¿buscaremos, en el interiorismo, el contrapunto?

En el ámbito doméstico, antes utilizábamos la vivienda prácticamente solo para dormir y existían casas museo que olvidaban lo fundamental. Ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener una casa acogedora. Necesitamos hogares polivalentes con rincones para entrenar o teletrabajar. Porque el teletrabajo ha llegado para quedarse. Y eso afecta también al concepto de oficina.

¿Cómo serán las oficinas en la nueva normalidad?

Los directores de Recursos Humanos de las empresas con las que estamos trabajando coinciden en que lo más probable es que se consoliden fórmulas mixtas de trabajo que combinen trabajo presencial y teletrabajo. Eso convertirá las oficinas en un punto de encuentro donde hacer comunidad, tener reuniones de equipo y ver a clientes. ¡Ya no estará mal visto que te tomes un café, sino al contrario! El trabajo más técnico se hará desde casa. El estar trabajando ocho horas al día en un espacio de oficina o el calentar silla está muerto.

¿Las casas serán cada vez más oficinas y las oficinas, casas?

Sí. Las oficinas podrán tener tamaños más reducidos y será muy importante que sean espacios agradables. A su vez, tenemos que intentar que nuestro espacio de teletrabajo en casa sea cómodo. Ya no vale con tener que montar y desmontar muebles para poder tener tu escritorio, lo deseable es tener un espacio más o menos fijo, con una silla adecuada.

Hacéis, decís, oficinas con alma. ¿Caben ahí las fotos de lo hijos, o todo lo contrario?

Me parece que la oficina debe evolucionar a un punto de encuentro, no a un rincón donde yo me hago fuerte como si fuera mi segunda casa 8 horas al día. Obedecerá a un formato mucho más libre, donde no haya sitios fijos, que fusione cafeterías con salas de reunión y donde solo acudiremos cuando se necesite. Alguna de estas cosas son las que propugna la corriente Well, a la que nos suscribimos.

¿En qué consiste?

Well es una certificación americana que ya lleva varios años funcionando y que valora la calidad y la sensación de bienestar que tienen las personas en un interior, especialmente en una oficina. Para ello, se mide la calidad del aire, la ventilación, la luz y si tienes suficiente vitamina D, la calidad del agua (y te das cuenta de que el agua del Canal de Isabel II es muy buena, pero te llega por unos conductos que son del año de maricastaña y pueden desprender partículas plásticas) o la calidad visual (si tienes una obra de arte, te suman puntos). Todo lo que ha ocurrido va a acelerar estos valores.

¿Y cómo traducís todo esto?

Cuando el proyecto es una oficina o empresa, hay que captar la esencia del cliente para poder trasladarla a la arquitectura. Para ello, nos servimos de materiales de construcción e infinidad de colorido, y obras de arte contemporáneo, que es una herramienta fabulosa de encontrar la filosofía y el alma de un espacio. Normalmente apostamos por tonos neutros, mucha luz y materiales nobles naturales. El ojo está diseñado genéticamente para reconocer los materiales naturales como amigables, y el ser humano se siente más a gusto en un lugar con madera natural bonita que en otro lleno de materiales sintéticos, por mucho que estos estén de moda. La idea de la Biofilia y de nuestra necesidad de conexión con la naturaleza también invita a meter a esta en los espacios. Las plantas son un gran recurso.