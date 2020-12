Nunca has visto una mesa de Navidad más bonita que la que ha preparado Paula Ordovás

De la vajilla al menú: repasamos la propuesta de la 'it girl' para recibir invitados y ser la mejor anfitriona.

Aunque este año los compromisos serán más limitados que nunca, las Navidades están a la vuelta de la esquina y, con ellas, los preparativos para que cada celebración sea (además de segura) inolvidable. Más allá de ir montando el árbol de Navidad o de empezar a decorar la casa acorde a las fechas, si vas a recibir invitados, este es el momento de coger ideas para poner la mesa... y, aunque muy alejada de las puestas en escena tradicionales, ¡la propuesta de Paula Ordovás no nos puede parecer más ideal!

La 'influencer' ha compartido vía Instagram el banquete que ha preparado a modo de adelanto navideño para disfrutar de las fiestas junto a cinco amigas, y sus seguidores se han quedado maravillados no solo por su menú (sano a la par que delicioso), sino también por la elección de la vajilla, la cristalería, la cubertería y los detalles 'deco'. ¡Es impecable!

"No sabéis cómo me he divertido creando esta mesa de Navidad para una comida con amigas en casa. Me encanta recibir, sorprender y crear puestas en escena que te hagan sentir como 'Alicia en el País de las Maravillas'. Ahora más que nunca, debemos buscar esos ratitos para evadirnos y regalarnos momentos bonitos", ha explicado en su perfil Paula quien, además de ser toda una inspiración en cuestiones de moda y belleza, se ha convertido en un referente de 'fitness' y estilo de vida.

De esta forma, su perfecta mesa de Navidad comienza por una mezcla de vajillas en tonos azules en la que los motivos florales acaparan todo el protagonismo y conviven con algunos toques dorados, también presentes en los cubiertos y las ornamentadas copas. Ni coronas de adviento, ni estrellas, ni colores rojos... ¡nada que ver con la clásica decoración de estas fechas! Cada comensal tiene cinco platos de distintos tamaños y en el centro se acumulan las fuentes, bandejas, salseras, jarrones y demás piezas con todo tipo de formas y usos, todas ellas de las colecciones de Vista Alegre, una histórica firma de porcelana portuguesa.

En cuanto al menú, siguiendo su rutina de cocina sana, abundan las elaboraciones con frutas y verduras; una alternativa saludable y más ligera que los copiosos y habituales platos de estas celebraciones.

Vestida con un impecable diseño de Carmen March, Paula ha preparado como entrante una gran tabla de quesos acompañada por miel, frutos secos (nueces, pistachos y anacardos) y algunas frutas como arándanos, frambuesas, grosellas y peras. A continuación han servido los platos principales: unas ensaladas individuales con lentejas, fresas y rúcula y, en el centro para compartir, una fuente de verduras (en la que apreciamos espárragos, espinacas y espirales de calabacín) con patatas al horno, aguacate y huevos escalfados. ¡Delicioso!

El postre lo ha dejado en manos de la pastelería Lacreme, donde han creado una instagrameable tarta pavlova con extra de frutos rojos y flores que, junto a las velas extendidas por toda la superficie, ponen el broche de oro a esta propuesta que, quizás, nos animemos a recrear esta Navidad. ¡Ideal!