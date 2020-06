Y que nos cuentan cuánto hemos cambiado.

Finalmente, y tras meses aplazada, Casa Decor 2020 acaba de abrir sus puertas en Madrid para mostrarnos las últimas tendencias de decoración ideadas por los grandes nombres del interiorismo actual y revelarnos, además, cómo hemos cambiado y cuáles son los nuevos usos e indispensables del hogar que se han ido asentando poco a poco en los últimos años en nuestras vidas y en la decoración hasta explotar con la 'nueva normalidad'.

¿Y qué nos dicen los espacios diseñados por Virginia Gash, Guille García Hoz, Blanca Hevia, Nuria Alia o los equipos de Maisons du Monde o La Redoute, entre otros muchos? Cada uno da soluciones de baños, 'spa', dormitorios, salones-comedor-cocina (la fusión de espacios se impone) o bien zonas de juego muy diferentes entre sí pero que guardan un denominador común: el viaje a lo esencial, la introducción de la naturaleza en casi todas las propuestas (ese verde que tanto hemos echado de menos en el confinamiento, que se traduce en plantas, flores secas, exuberantes papeles pintados y estampados), el uso de materiales naturales, la recuperación de la artesanía aunque con una visión contemporánea y la preocupación por la sostenibilidad, que juega en cada uno de los proyectos un papel esencial e, incluso, en la propia Casa Decor, que ha puesto en marcha la campaña #CasaDecorSostenible para potenciar espacios interiores más eficientes, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

La búsqueda de la calma y la posibilidad de parar el reloj son otros de los conceptos que se anteponen al mundo frenético y con sobresaturación sensorial del que procedemos.

Sin embargo, eso no significa que la muestra no nos regale, también, momentos de auténtica fantasía y color. Porque la creatividad no está reñida con la funcionalidad (otro de los valores de esta edición, la número 55).

Mira 14 de los espacios imprescindibles del más de medio centenar que componen esta muestra ubicada en un palacete histórico y protegido, en el barrio Salamanca de la capital.

Casa Decor estará abierta durante seis semanas. Sus entradas online ya están disponibles en su web. Se puede adquirir un máximo de cuatro por compra.