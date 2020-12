Ikea deja de hacer su catálogo con las novedades e ideas de decoración del año

¿Figura sobre tu mesita de noche, entre tus lecturas favoritas, el catálogo de Ikea más reciente, es decir, el correspondiente a 2021? Tenemos noticias para ti (que, a nostálgicas como nosotras, nos han puesto un poquito tristes): esa publicación que, durante años, ha sido la más hojeada de muchos españoles (y de ciudadanos de distintos puntos del planeta) es ya historia. Porque llega a su fin. Al menos, su edición en papel.

Así lo ha confirmado la propia compañía, que ha emitido un comunicado titulado 'Ikea pasa página' para anunciar el fin de su edición, pese a ser conscientes de que, a lo largo de sus 70 años de vida, "ha llegado a ser una publicación icónica y querida", y un factor clave para que Ikea alcanzara "e inspirara a mucha gente de todo el mundo en soluciones de muebles y productos".

The IKEA catalogue has a phenomenal 70-year legacy. We have decided to turn the page, to say goodbye to the IKEA catalogue and we look to the future with excitement as the work continues to find new ways to amplify the unique IKEA home furnishing knowledge.https://t.co/8oiXXSZxjt pic.twitter.com/7Wzu3j0VZn