Inma Bermúdez, la diseñadora española que triunfa en Ikea

Charlamos con la responsable de la colección 'Musselblomma' de Ikea, un proyecto 'eco' con sello español elaborado a partir de desechos de plástico recogidos del Mediterráneo.

Goito Paradelo |Woman.es

Suponemos que conseguir que tus proyectos de diseño de producto formen parte de la colección permanente de la multinacional sueca te sube el ego. Si, además, tu colaboración con ellos se mantiene en el tiempo de manera continuada, debe ser porque tu trabajo les parece interesante, y que cuentan contigo de manera ciega. Así es la relación de la española Inma Bermúdez con Ikea. Sin embargo, este respaldo profesional no lo es todo en su vida profesional y sus ganas de crecer como diseñadora le lleva a desplegar sus conocimientos en todo tipo de propuestas y marcas.

Consciente de su gran repercusión y suerte, no se ha dormido en los laureles y su catálogo de productos abarca todo tipo de elementos y soluciones para diferentes productoras y marcas. Entre los últimos trabajos que han salido de su estudio destaca la colección 'Musselblomma' de Ikea, un proyecto 'ecosostenible' realizado con plástico reciclado que pescadores españoles han recogido de las aguas del Mar Mediterráneo.

¿Cómo podemos clasificar tus diseños de producto?

Depende mucho del cliente para el que trabajes. Evidentemente cada uno te pide una cosa concreta, pero a mí siempre me ha gustado diseñar productos para hacer la vida fácil de las personas. En este sentido, coincido mucho con la política de producción de Ikea que siempre tiene en cuenta las necesidades de sus clientes potenciales.

¿Y esa característica se puede extrapolar a todo tipo de productos?

En principio sí. Además, la experiencia te ofrece la posibilidad de enfrentarte a tus miedos de otra manera. Cuando era más joven nunca pensé que podía diseñar una lámpara, por ejemplo. El mundo de la iluminación me parecía más complicado y más técnico, pero una vez hecha la primera, ¡que vengan los proyectos de iluminación que quieran!

¿Hay campos de tu trabajo que no quieres probar?

El interiorismo y el mundo gráfico no me llaman para nada la atención. Salvo alguna cosa puntual, no me interesa.

Sin embargo en 'Musselblomma' sí que hay grafismo…

Sí, pero ha sido una labor de equipo. El motivo gráfico de la colección ha sido consensuado con Moritz Krefter, mi pareja y la otra parte importante del estudio.

¿Satisfecha con el camino recorrido?

Por supuesto, pero sí que veo que las cosas han cambiado mucho desde que yo comencé a trabajar. Ahora lo tienen todo más fácil. Aunque no todos tienen los mismos ideales. Piensan de otra manera, pero a mí me ha costado mucho llegar al punto en el que me encuentro profesionalmente.

¿Como surgió este último trabajo con Ikea?

Me plantearon la colección pensado en mí, y querían que el proyecto se desarrollara en España. Con lo que era un momento perfecto para hacerme cargo de los productos de 'Misselblomma'.

¿Y te marcaron mucho las directrices de cómo abordar el diseño de producto?

Cuando ellos te presentan un 'briefing', con todo el proyecto, marcan las pautas. Pero ya conozco un poco como se trabaja con Ikea y llegar a soluciones tan chulas como ésta es una maravilla.

¿Cuánto tiempo tarda un proyecto como este en llegar al mercado?

En este caso, como dos años, aunque ha sido muy rápido, ya que, como se producía en España, facilitó mucho todo el trabajo. La producción también fue mejor y el hecho de que esta colección se venda en España e Italia ha favorecido los tiempos. Había que producir menos producto.

Un mantel, unas bolsas, unos cojines hechos con materiales de desecho... ¿Fue un reto llevar a cabo semejante labor?

Por supuesto. Hay que apostar por reutilizar los materiales para conseguir nuevos productos, pero lo que mucha gente no sabe es que es más caro que hacer un producto con otro tipo de material.

¿Es una solución eficaz apostar por este tipo de productos?

Espero que la gente se dé cuenta de que este camino debe ser en grupo. Es un problema global producir tanta basura y materiales de desechos. Creo que hay que cambiar los hábitos de consumo ya. Es un esfuerzo personal.

¿Habrá continuidad de productos nuevos en esta colección?

Todavía es un piloto. Hay que ver cómo funciona.

Ya solo te queda crear tu propia marca. ¿Lo has pensado?

No me interesa. Sería meterme en campos para los que no estoy preparada y no quiero ser empresaria. Tampoco quiero crecer en el estudio. El éxito para mí es hacer lo que me gusta y disfrutar. Sé que soy muy afortunada.

¿Cómo es trabajar con tu pareja?

Él es arquitecto y aporta una perspectiva técnica que yo no controlo. Es un tándem perfecto.

¿Eres cliente de Ikea?

Por supuesto, pero la decoración de mi casa es de mezcla, de cosas heredadas, 'vintage'…

¿Existe ya una marca 'made in Valencia'?

Pues en ello estamos. Además hay mucho creativo de la tierra. Seguro que sale bien.

Goito Paradelo es editor de la revista 'online' Material Soul.