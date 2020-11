Tres ideas de Ikea para decorar la mesa de Navidad... y triunfar

Moderna, elegante o rústica, ¿cuál es tu estilo?

La Navidad está cerca y además de pensar en la decoración más bonita para cada una de nuestras habitaciones (sí, los adornos saltarán del salón a toda la casa, aseguran los expertos) y elegir él árbol más idóneo (no importa si no tenemos mucho espacio, hay modelos para todos los tamaños), no podemos pasar por alto la mesa, el lugar en torno al cual se celebrarán las reuniones familiares más importantes en estas fechas, ya sea con aforos limitados de seis, de más, de menos y con algún invitado en formato videollamada.

Para ayudarnos en esa tarea, que implica muchos aspectos (vajilla, mantelería, adornos especiales...), ya te adelantamos los consejos de Geraldine Florin, directora artística de Maisons du Monde (algunos tan sencillos y geniales como reutilizar las bolas del árbol de Navidad para adornar el mantel o, incluso, los platos; o aportar detalles vegetales como piñas o ramas aquí y allá, que quedan preciosas).

Ahora, nos fijamos en las propuestas de Ikea, que propone para esta Navidad tres estilos de mesas muy diferentes entre sí, para distintos anfitriones y distintos invitados. Se trata del tipo moderno, del elegante y del rústico. ¿Con cuál te sientes más identificada?

1. Mesa de Navidad moderna.

Se trata de una mesa, según las palabras del equipo de Ikea, "moderna y diferente", con toques "de estilo folk" y que se salta convenciones de manteles (en su lugar hay caminos a rayas oblicuas de un rojo vibrante y blanco dispuestos directamente sobre la mesa blanca). ¿Qué más? En la vajilla, se utilizan los contrastes: platos base en color azul oscuro de la colección Strimmig (2.50 euros) debajo de cuencos blancos jaspeados (el modelo Sporadisk de la marca, que está rebajado a 1,50 euros). Y una servilleta blanca sirve como sobre para guardar los cubiertos, que con trozo de cuerda, conseguiremos cerrar "y darle un aspecto similar al de los regalos de Navidad".

2. Mesa de Navidad elegante



Hablamos de mesas actuales pero "más de gala", especifica Ikea. Para ello, una buena opción son los colores más sobrios y deslumbrantes como el blanco, el negro y el dorado. Aquí sí que recurriremos a un mantel que puede admitir algún estampado pero "no recargado" en cuanto a estampados, especifican los expertos. Si hace unos años la cubertería dorada era la más perseguida, ahora la negra como la Tillagd (60 euros) ocupa un lugar preferente mientras aporta contraste y sofisticación con la vajilla blanca.

Un recordatorio: colocar ramas de pino como camino de mesa o centro, junto con portavelas dorados y velas LED (. ¡Verás qué bonito!

3. Mesa de Navidad rústica.



La madera negra es la protagonista, junto con las texturas. Por ejemplo, se ha utilizado un mantel de lino (como el modelo Gullmaj, 20 euros, o el Vardagen, de la foto, de 16 euros) y unas tablas de madera para cortar que se convierten en una base natural (sí, las tablas de cocina, como esta). En cuanto a cubertería, se ha elegido una de cubiertos con mangos con efecto madera. Ikea asegura que "no hace falta que todos los accesorios tengan un motivo festivo para que quede bien", así que prescinde de vajilla navideña, mantel navideño y guirnaldas. Como alternativa, colocan un detalle floral en cada plato (unas hojas) y unas velas para aportar calidez (los candelabros negros son el modelo Fulltalig, 15 euros). De esta manera, y con el árbol de Navidad cerca, ¡el espíritu navideño está garantizado!

