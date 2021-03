Ikea confía a 4 diseñadoras su próxima colección limitada que volará de sus tiendas en junio

Vas a querer darle un nuevo aire a tu casa en cuanto veas estas piezas que recuperan la artesanía local.

María Aguirre

Amán. Dehli, Bagkok. Jordania, India y Tailandia, respectivamente. Tres lugares llenos de inspiración y belleza que influencian la obra de otras tantas diseñadoras en las que ha Ikea ha confiando para dar forma a su nueva colección de productos de diseño de decoración para el hogar, 'LOKALT'. Son solo once piezas las que conforman la colección, pero ya te adelantamos que las vas a querer todas.

Las artistas en las que Ikea ha depositado su confianza de la mano de Maria O'Brian, su directora creativa, son Tania Haddad, Akanksha Deo y Ploypan Theerachai, esta última al frente del estudio de diseño THINKK junto a su compañero, Decha Archjananun. Todas han plasmado en los artículos que han diseñado para 'LOKALT' la esencia y la tradición artesanal -han colaborado con artesanos locales, de hecho- de las ciudades que forman parte de su idiosincrasia, y el resultado es sencillamente espectacular. Elegante, personal, sofisticado, con un recuerdo muy vivo del pasado y al mismo tiempo también moderno.

"Buscaba diseñadores con una forma de expresión moderna porque quería demostrar que la artesanía no tiene por qué parecer tradicional o anticuada. Puede ser moderna; vanguardista, incluso”, explica O'Brian, que ha conformado un 'dream team' de la artesanía y la decoración para el hogar para esta colección cápsula irresistible que además está producida en empresas sociales de los tres países que la protagonizan, Jordania, India y Tailandia.

Como decíamos, son once piezas en total. Entre ellas, hay fundas de cojines y mantas bordadas a mano en las que Tania Haddad ha plasmado con una elegancia y sencillez pasmosa los paisajes urbanos, de barrio, de Amán. "Es una ciudad muy especial para mí. Es preciosa y encantadora y un poco caótica con toda esa gente, los coches coloridos, los diminutos callejones y las azoteas que hacen las veces de salón. Es un caos que rebosa belleza; un caos que añoro cuando estoy lejos. Quería reflejar todo eso en mi diseño", apunta la diseñadora, que lo ha conseguido con creces.

También ha diseñado fundas de cojines Akanksha Deo inspirándose en la ciudad de Dehli. Y unas alfombras increíbles -especialmente la que se inspira en las formas de la matka, una vasija tradicional que se utilizaba para enfriar el agua-, por no hablar de las cestas y lámparas fabricadas en cáscaras de plátano, realmente bonitas y originales. "Mi principal inspiración nace de las prácticas locales de mi cultura y de mi entorno inmediato, aquí, en Dehli. También he buscado similitudes con otras culturas y he transformado mis hallazgos en estampados y formas que son divertidas, figurativas y modernas", expone la joven creadora.

Y para completar la colección 'LOKALT', que verá la luz en junio de este año, Maria O'Brien e Ikea han viajado hasta Bangkok en busca del arte del estudio de diseño THINKK, que le da a la tradicional técnica de la cerámica una nueva visión contemporánea, minimalista y delicada. "Compartir la comida y comer juntos es una parte integral de la cultura tailandesa. Hace que la familia y los amigos estén más unidos. Tomando esto como punto de partida, además del legado de Tailandia en la artesanía cerámica, diseñamos un set de platos, boles y jarrones. Los artesanos y artesanas han hecho una gran labor, que se manifiesta en cada impresión dactilar que suma valor a la belleza de cada artículo final", explican sus codirectores, que han confiado en una fábrica especializada en la producción de artículos de cerámica artesanales, Doi Tung DP, para dar forma a sus preciosos diseños.

No es de extrañar, viendo el resultado final de la colección, que Ikea y su directora creativa, estén encantados con la experiencia. "Estas colaboraciones me dan a mí y a mi equipo un propósito muy claro. Son una forma de que nosotros, como gran empresa, podamos ayudar a crear empleo en zonas donde realmente se necesita. Además, aprendemos muchísimo sobre artesanía y las culturas; sobre las posibilidades y las restricciones que debemos contemplar cuando hay personas tras cada puntada", concluye Maria O'Brien.

Nosotras ya hemos marcado en rojo el mes de junio en el calendario para que no nos quedemos sin nuestros favoritos de esta colección limitada de Ikea, 'LOKALT', que nos ha despertado unas ganas tremendas de dar un nuevo aire a nuestra casa.