Clara Hernández | Woman.es

Un despido y 5.000 euros en el banco. Ese fue el punto de partida de la firma de muebles Hannun, el proyecto de Maruici Badia, un exingeniero amante del 'do it yourself' de Barcelona que siempre había querido emprender "ante de cumplir los 30". Tres años más tarde, sus espejos de madera sostenibles y fabricados a mano que nunca son iguales ("el rulo de la madera de una pieza puede ser diferente al de otra porque esa es la vida del tronco", explica al otro lado del teléfono) son los favoritos de las instagrammers para elevar 'looks of the day' (desde Marina Testino y Gracy Villarreal a Paula Baset), mientras Mery Turiel es fan de la mesa consola Iwtu (ahora sin existencias), Ana Rujas, de sus cabeceros de madera maciza de nogal y Mónica Anoz, de sus recibidores rústicos, que comparte en sus perfiles.

Hay más: en los últimos doce meses, han logrado multiplicar sus ventas por 7 e internacionalizar la firma, cuya facturación ya procede en un 40% del mercado exterior con clientes en Portugal, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

¿Su secreto? Muebles de calidad artesanales, con el sello 'Earth friendly' (con materia prima de bosques gestionados sosteniblemente) o reciclados amantes de la sencillez, atemporales y fabricados en madera de calidad que trata de "trasladar toda la esencia del árbol y del bosque" a tu casa, resume Maurici. Y a los que el cambio de valores que la pandemia ha precipitado, y las muchas horas que hemos tenido que estar en casa, dan la razón: "La gente ha hecho una pausa, ha respirado. Y ha tenido tiempo para empaparse en contenidos de sostenibilidad, y de compromiso social (...). Ha desarrollado un compromiso con su entorno que de otra manera hubiera tardado tres o cuatro años en que pasara (...). La gente está empezando a cansarse de lo industrializado, en serie, y quiere tener algo original y con mucha esencia".

La cuerda y el metal son los otros materiales con los que trabaja Hannun para lograr estanterías colgantes, delicadas y selváticas (como la Makemba, la más vendida), o mesillas que sostienen mesas asimétricas de tronco natural, de una elegancia agreste, que hacen los talleres de artesanos con los que trabajan.

Si la artesanía es el inicio, la tecnología es lo que vertebra todo. "Tenemos una capa tecnológica brutal", explica el artifice de Hannun, que creó la marca tras pasar por una incubadora de 'star ups' en Barcelona y poner en marcha algunas de sus técnicas, algunas tan ingeniosas como baratas y eficaces. "Empecé a ver muebles en Pinterest que me gustaban y decidí colgarlas en Wallapop (la plataforma de compraventa de segunda mano). Si había mucha demanda por una pieza, compraba maderas en Leroy Merlin, la fabricaba y la repartía en mi coche". Si no, las desechaba.

La intención real era "validar la idea", observar qué era lo que funcionaba sin gastarse dinero para ello. "Luego una influencer, Alba Perarnau, que era amiga de mi hermano, salió con uno de mis muebles y aquello explotó". Vinieron inversores atraídos porque se estaba "creando algo chulo".

Las redes han sido las grandes valedoras de su trabajo. Allí también es donde ha organizado, todo el equipo, durante el confinamiento, asesoría de diseño de interiorismo gratis ("hacíamos videollamadas, quienes querían nos enseñaban su casa y les íbamos aconsejando).

Algo más que ha hecho que su nombre esté en boca de todos: pese a que se trata de piezas artesanas, los precios son asequibles. "Por supuesto que la artesanía es más cara que lo importado de un país asiático en 'containers'. Pero somos muy jóvenes, tenemos que tener una política de penetración y ahora tenemos unos márgenes muy bajos".

