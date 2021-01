Vivimos obsesionadas con estas fotos de armario ordenados de Pinterest e Instagram

La Marie Kondo que vive en nosotras no puede dejar de recopilar instantáneas de inspiración.

María Aguirre | Woman.es

La naturaleza aspiracional de las redes sociales nos mantiene pegadas a nuestro smartphone soñando con idílicos lugares que visitar, deliciosas recetas que probar, vistosos looks que replicar o casas en las que nos encantaría vivir. De esto último no creas que es que lo único que nos gustan son los enclaves en los que éstas están situadas, la arquitectura de las mismas o su decoración -que, evidentemente, también- sino que nos volvemos locas con esa sensación de orden que inspiran.

Vivimos obsesionadas con esos armario en los que todo está perfectamente organizado en una armonía asombrosa. Transmiten una paz que nosotras, por mucho que tratamos de lograr en nuestros respectivos hogares, no conseguimos.

Achacamos a la falta de espacio y de tiempo el no tener nuestro armario perfectamente ordenado pero, si pensamos en ello dos veces, comprobaremos que ninguna de las dos excusas es válida porque ambas tienen solución. La primera de las justificaciones no es válida porque sí se puede -es más, se debe porque en este caso es aún más recomendable para que todo quepa mejor- tener un armario pequeño en el que todo esté colocado siguiendo un método lógico, y la segunda de ellas porque, aunque tendrás que invertir unas horas en lograr el objetivo, luego será mucho más sencillo y cómodo su mantenimiento porque no tendrás que estar cada día perdiendo el tiempo en buscar cosas que ahora no encuentras.

Si te hemos convencido para empezar el 2021 poniéndote en "modo Marie Kondo" para darle a tu hogar por fin el orden que merece, aquí tienes una galería de armarios que pueden inspirarte para ver dónde y cómo colocar cada uno de los elementos en función del espacio del que dispongas.

Créenos, aunque te de pereza hacerlo y nos odies en el momento en el que vacíes todo y veas todo esparcido por el suelo de la habitación, nos lo agradecerás cuando veas el resultado final y notes la sensación de relax que te transmite.