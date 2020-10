¿Fan del 'DIY'? Estas son las 5 cuentas más inspiradoras de Instagram con consejos de decoración, orden, limpieza...

El 'hazlo tú mismo' está en pleno auge. Si a ti también te apasiona el mundo de la papelería y las manualidades y eres de las que adora reorganizar y redecorar toda la casa cada dos por tres, este artículo es para ti.

El 'DIY' ('do it yourself' o 'hazlo tú mismo') ha pasado de ser un hobbie a convertirse en todo un estilo de vida. En los últimos meses este arte -que abarca desde customizar un pantalón vaquero o hacer tu propio exfoliante, hasta redecorar una habitación por completo- vive su momento de gloria debido a la cantidad de tiempo que pasamos en casa y la necesidad de mantener la mente ocupada en tareas agradables.

¿Tú también te has enganchado a los bordados o le has cogido el gusto a poner tu casa orden al más puro estilo Marie Kondo? Entonces tienes que seguir estas 5 cuentas de Instagram, consideradas las más influyentes del sector según los expertos de DIYS.com.

Stacey Solomon

Tras saltar a la fama en 2009 por participar en 'Factor X', Stacey Solomon se hizo un hueco en la televisión británica, donde ha presentado varios formatos. Actualmente es la reina del DIY y, según los datos del estudio, encabeza la lista de 'crafting influencers' con mayor potencial en Instagram, tal como sugieren sus 3,7 millones de seguidores. Su especialidad son los 'tap to tidy', unos stories que podríamos traducir como 'toca para ordenar' y se han convertido en toda una dosis de paz mental para los amantes del orden. En ellos, Stacey muestra el antes y el después de manualidades, recetas o tips de organización con resultados muy creativos.

Sophie Hinchliffe - Mrs. Hinch

El segundo puesto lo ocupa la mejor amiga de Stacey, Sophie Hinchliffe, más conocida en redes como Mrs. Hinch. ¿Su punto fuerte? La limpieza. Recomienda productos para dejar cada habitación de la casa como los chorros del oro (es imagen de Zoflora, una popular marca de desinfectantes y limpiadores) y ofrece soluciones para organizar diferentes espacios. Su popularidad es tal que, además de rozar los 4 millones de seguidores en Instagram, ha publicado varios libros al resecto. ¡Un soplo de aire fresco en el (habitualmente aburrido) mundo de la limpieza!

Liz Rangel - Craftingeek

Con más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Liz Rangel es una fuente inagotable de inspiración del DIY. Si te apasionan la papelería y las manualidades, te encantarán las propuestas de esta mexicana que tan pronto te enseña a hacer regalos 'low cost' con tus propias manos, como customiza prendas de ropa, te ayuda con el cambio de armario o le da un giro de 180º a su habitación. Una especie de 'art attack' para adultos que, de verdad, engancha.

Elsie y Emma - A beautiful mess

Los consejos de decoración, estilo y alimentación de las hermanas Elise y Emma han causado sensación en los últimos meses y nos han mantenido entretenidas durante el confinamiento. Su cuidado perfil de Instagram (@abeautifulmess) nos anima a sacar nuestro lado más creativo, ya sea decorando galletas o haciendo nuestras propias mascarillas caseras. Especialmente si lo tuyo es el ámbito 'deco', tienes que seguirlas.

Joy Cho - Oh Joy!

En el quinto puesto se encuentra Joy Cho, conocida por su web Oh Joy!. El blog de esta diseñadora gráfica está repleto de manualidades que puedes hacer con niños, trucos de decoración y consejos de 'lifestyle' de lo más útiles. Para que te hagas una idea, mira sus propuestas para organizar un joyero o para animar una pared en el espacio de juego de los niños. ¡Es genial!