¿Decorar tu casa como tu serie favorita? Aquí tienes algunos ejemplos (y dónde comprar los muebles)

Admiramos los salones de 'Los Bridgerton', el lujo de las estancias de 'The Crown', el estilo 'casual' de los muebles de 'Friends'... ¿por qué no sentirnos en casa como en una serie de televisión?

Clara Hernández

Las series no solo se han convertido en uno de nuestras formas favoritas de pasar el tiempo de ocio; también inspiran nuestros armarios, nuestra manicura, nuestra forma de andar, maquillarnos y peinarnos. Y, por qué no, la decoración de nuestras casas.

Confiésalo: admiras la elegancia de los espejos y textiles sobre los que ya no se apoyará, con una elegancia pecaminosa, el duque de Hastings de 'Los Bridgerton' (y que reflejan la vida de la alta burguesía británica de principios del siglo XIX); o bien, te encantaría invitar a tus amigos a un salón con cocina integrada y aire desenfadado y acogedor como el de 'Friends', suspiras por las geometrías que recorren los tableros y alfombras de la serie de 'Gambito de Dama' y su estilo 'kitsch' sesentero, sueñas con un vestidor como los de las viviendas de 'Big little lies' o te encantaría recrear el lujo real de 'The Crown' en tu propio domicilio.

Todo tiene solución. Ahora, marcas como Leroy Merlin te invitan a decorar tu casa como tus ficciones preferidas o, al menos, en su defecto, te ayudan a lograr la atmósfera que flota en sus ambientes.

Ya Ikea lanzó hace tiempo, aunque solo en Emiratos Árabes, una campaña para seriéfilos que incluía un sofá casi idéntico al que utilizaban nuestras queridas Jennifer Aniston y Courtney Cox para charlar de la vida y sus avatares en 'Friends', así como muebles para un salón en clave 'Los Simpson' lleno de color o, incluso un cuarto de estar con vocación espiritista como el que lucía Winona Ryder en 'Stranger Things' (de hecho, muchas de esas piezas de mobiliario, o parecidas, se encuentran disponibles en las tiendas de la marca sueca. A veces solo hace falta un poco de ganas y humor, y copiar la disposición).

'Marvelous Mrs Maisel' ('La maravillosa señora Maisel') y su universo de colores saturados y líneas rectas que nos hacen viajar a la década de los 50, o 'Emily in Paris' y su tentador estilo chic son otras de las series que se encuentran en el radar de los interioristas y expertos de la decoración, y en un probable top de las producciones mejor amuebladas y que más inspiración nos proporcionan a la hora de querer renovar nuestras habitaciones.

Estos son algunos de los muebles y accesorios con los que lograrás dar ese aire de tu serie favorita a tu hogar. Y, en algunos casos, sin hacer grandes cambios y sin desembolsar una gran cantidad de dinero, cambiando algunos detalles y dejándote llevar por la pantalla. Lo dicen Leroy Merlin, Ikea...

Estas son las recomendaciones de los expertos. Selecciona tu serie y déjate guiar.