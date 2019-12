Cómo decorar el árbol de Navidad, según Flying Tiger (y conseguir que sea una fantasía)

La firma danesa apuesta por adornos temáticos que den rienda suelta a tus pasiones. Y por mezclar sin pudor lo innovador y atrevido, con lo más tradicional. Así se hace:

Woman.es

¿Estás pensando en poner el árbol de Navidad y buscas ideas? Ya te hablamos del tamaño que tiene que tener el árbol ideal o de las soluciones mini para minihogares que proponía Ikea. También, de si la estrella que se suele colocar en lo alto del abeto es pertinente o no este año (nos lo aclararon desde Westwing, cuya experta, Silvia Arenas, nos enseñó además a ocultar la base del árbol o sus propuestas más originales de decoración navideña).

Ahora, Flying Tiger nos muestra su propuesta para decorar el árbol y convertirlo en una fantasía. Aunque hay muchos tipos de fantasía en sus propuestas y no solo una, revelan sus responsables, que este año han presentado una variedad de adornos entre los que figuran artículos tan dulces y geniales como máquinas de algodón de azúcar, máquinas de palomitas o cámaras de fotos (avisamos, los más vendidos). Pero empecemos con sus consejos.

1. Un árbol temático (melómano, deportista, extradulce...)

Hay para todos. Una de las fórmulas que ha lanzado la firma para lograr árboles "con personalidad y estilo propio" es adornos temáticos muy personalizados para que los usuarios "puedan ver reflejadas sus aficiones, pasiones...", indica la compañía. Así, tienen adornos para locos del deporte, fanáticos de la música, amantes de dulces, comida rápida o para quienes les va más la verdura y la fruta.

- Las personas que ponen el árbol de Navidad antes son más felices.

- ¿Qué se aprende en la escuela de Papá Noeles que ha abierto en Londres?

2. Brillibrilli, ¡por supuesto!

Si no puede faltar en nuestros looks de Navidad, ¿cómo puede faltar en nuestro árbol? Si las anteriores temáticas no terminan de reflejar tus pulsiones, puedes optar por los dorados y los destellos cegadores que siempre acaparan miradas. sus favoritos son adornos con formas de "copas, botellas de champán, puros...".

3. ¿Qué hacemos con las bolas de otras temporadas? ¿Pegan?

¿Cómo debemos colocar en el árbol esos adornos? ¿En qué cantidad? ¿Hay que separarlos mucho o poco? ¿Qué hacemos con nuestras bolas de otras temporadas? Esas son las preguntas que le hemos trasladado a los representantes de Flying Tiger. Su opinión es clara: la mezcla es buena. "Nosotros apostamos por mezclar distintas piezas: bolas atrevidas y originales, con adornos más típicos y tradicionales como las bolas de colores y purpurina o los pequeños elfos de fieltro". "Nuestro consejo es mezclar los tradicional con lo atrevido, así el árbol tendrá un toque personal y muy original pero no quedará demasiado recargado", explican.

4. ¿Espumillón y cintas? Mejor...

En Flying Tiger, aunque afirman que en su tienda hay "sitio para todos los gustos", prefieren obviar este capítulo y pasar directamente a las "guirnaldas luminosas, que dan un toque muy acogedor al árbol".

5. El 'best-selling' de 2019: cristal

Las colecciones de cristal triunfan, asegura la tienda danesa, que ofrece en este material adornos con las formas más diversas: desde pájaros, a setas, patatas fritas, ambientes orientales o algodón de azúcar.

6. La opción Do it Yourself.

Ya desde Ikea nos proponían algunas opciones caseras que no requerían pasar por caja. En Flying Tiger, venden plastilina o madera para crees bolas tú misma. Más ideas: personalizar las bolas transparentes con fotos, mensajes, chocolatinas...

7. Menos plástico

La compañía propone árboles más sostenibles con materiales como cristal, papel, fieltro.

¿Cuáles son las propuestas de otras marcas? Mira la galería: