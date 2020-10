Dale un nuevo aire a tu recibidor y decora tu entrada con estilo

Porque las primeras impresiones son las que cuentan.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Igual que ocurre con las personas, la primera impresión de una casa es súper importante, ya que es la que nos condiciona a tener una disposición u otra nada más entrar en un hogar. Y no estamos hablando solo de cuando vienen invitados, sino también de cada vez que entramos en nuestra propia casa.

Por eso, es importante tener un recibidor bonito, práctico y funcional y que nos ayude a crear el ambiente perfecto y las sensación acogedora de entrar en un lugar mejor nada más cruzar la puerta.

Evidentemente, el diseño final dependerá del espacio que tengas y de la disposición de la casa, pero sea cual sea tu caso, con estas ideas y consejos seguro que podrás darle un aire nuevo a tu entrada.

Conviértelo en un lugar útil

Lo primero es que el espacio no sea simplemente decorativo, sino que cumpla una función, y para ello necesitaremos una serie de muebles y accesorios, empezando por el más básico, el cuelga llaves.

Nada más entrar en casa lo lógico es tener un espacio para dejar tus llaves siempre a mano y que no estén perdidas por el resto de la casa. Si tienes suficiente espacio este lugar puede ser una bandejita sobre un mueble, pero si no, lo mejor es elegir uno de pared. Así no estarás quitando espacio en la casa y tendrás un lugar donde tenerlo todo organizado.

Lo siguiente que solemos hacer nada más entrar en casa es quitarnos el bolso, la chaqueta o el abrigo e incluso descalzarnos. Por eso, es muy recomendable tener un perchero, un burro o un banco con almacenaje para calzado en el recibidor. Además, cuando tengas invitados será una forma muy sencilla de que dejen sus cosas ahí sin necesidad de montar una montaña de ropa en el salón o la habitación.

Conviértelo en un espacio acogedor

Una vez que ya nos hemos encargado de la funcionalidad llega el momento de hacer que sea lo más acogedor posible y eso solo se consigue a través de la decoración.

Si tienes un espacio pequeño y quieres darle algo de amplitud lo mejor es colocar un espejo, que además te servirá para comprobar tu aspecto antes de salir por la puerta. ¿Un consejo? Elige uno de formas redondeadas ya que transmiten mucha más calma al no ser tan ‘agresivos’ como los cuadrados o rectangulares.

Por último, encárgate de darle un toque de calidez añadiendo una alfombra. Materiales como el yute, que además están de tendencia, aportan un toque de lo más hogareño, y las alfombras con motivos étnicos de darán un plus de personalidad.

Otra idea que nunca falla es decorar con plantas. Una planta de interior grande y frondosa, un macetero bonito y ya tienes medio recibidor decorado. Lo único que debes tener en cuenta es elegir bien el tipo de planta, y asegurarte bien de que es una especie capaz de vivir en interior, como las costillas de Adán, los ficus o los cactus.

Ahora que ya sabes cómo decorar tu entrada con estilo te dejamos con nuestros muebles y piezas favoritos para que encuentres la inspiración que necesitas.