Tu hogar también se merece un cambio de look.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Hace ya unas semanas que entramos de lleno en la temporada de las mantitas gustosas y los edredones nórdicos, y ya que con cada nueva estación nos gusta ir de compras y renovar nuestro vestuario, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestra ropa de cama? Tan solo con cambiar la funda nórdica, la colcha o los cojines parecerá que estás estrenando habitación e, igual que ocurre con nuestra ropa, ellos también siguen las tendencias de moda.

Este año los reyes son los motivos geométricos y las tonalidades verdes, azules y mostaza, sin olvidarnos de los clásicos que nunca pasan de moda como los estampados florales discretos o el siempre sobrio blanco. En cuanto a tejidos, hace ya unos años que el terciopelo entró en nuestras casas para quedarse, y ahora además de en tus sillas y sofás se lleva en tus colchas y cojines.

Además, ya que tenemos por delante un invierno en el que parece que vamos a pasar bastante tiempo en casa, no se nos ocurre un mejor momento que este para invertir en un cambio de aires para tu hogar. Sin embargo, no pienses que hacer esta renovación de 'vestuario' en tu habitación va a desequilibrar mucho tu presupuesto, ya que hemos encontrado no solo la ropa de cama más bonita, sino también la que mayores ofertas y descuentos tiene en Black Friday.

Así, la alegría será doble, porque no solo estarás poniendo tu casa más bonita, agradable y acogedora, sino que te estarás ahorrando un buen dinero al hacerlo y eso siempre está muy bien. Nosotras ya tenemos claro cuál es nuestra favorita, ¿y tú?