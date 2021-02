Adivina de quién son los cuadros que hay en las casas de nuestras instagrammers favoritas, ¡puro arte!

Obras de artistas emergentes y consolidados; fotografías e ilustraciones... de todos los precios y para todos los gustos.

Clara Hernández

María Pombo, Paula Echevarría, Paula Ordovás, Erea Louro, Mery Turiel, Clara Aparicio... conocemos a la perfección sus armarios, llenos de estilismos que nos hacen cada día soñar. Sin embargo, estas embajadoras de la estética y el buen gusto, ¿qué arte eligen para colgar de las paredes de sus casas? Hemos investigado los cuadros, fotografías, ilustraciones y grabados, tanto de artistas noveles como consolidados, que han elegido para decorar sus habitaciones.

Te invitamos a un paseo artístico por las paredes de las casas de nuestras instagrammers favoritas:

María Pombo: una abstracción de luz

El pasado mes de noviembre, María Pombo abrió a Instagram las puertas de su nueva casa, cuyo interiorismo había corrido a cargo de Paty Pombo. La instagrammer recorrió cada una de las dependencias a través de un 'house tour' que publicó en su perfil social. Y donde encontramos estas dos preciosas pinturas situadas sobre el gran sofá blanco del salón y en una pared blanca.

Las pinturas son obra de la arquitecta y artista Teresa J. Cuevas, una enamorada de la luz y la bruma, de lo sereno y del arte en movimiento que expresa, con frecuencia, a través de dípticos . "Se crean las sombras que nacen del gesto de la expresión, del impacto de la luz con la materia, y es esta la que crea ese foco oscuro o de contraste que potencia la claridad a su alrededor. La luz esculpe la forma con el viento, las olas, rocas y mi pincel", ha explicado la artista sobre su colección.

Erea Louro: retrato pop

Erea Louro, a quien debemos mil trucos de estilista, también ha estrenado casa. Por supuesto, no podía faltar en ella alguna de las creaciones de su pareja, el ilustrador y artista Álex de Marcos (sí, aquel que logró meter a Aitana y a Dua Lipa en una piscina para, después, pintarlas). No es extraño que Erea se haya prestado a ser su musa en el primer retrato de una colección que prepara donde el color y los trazos pop son protagonistas (y beben de los escenarios californianos de Hockney y el surrealismo de Magritte). Todo en uno.

Clara Aparicio y Álex Sánchez de Mora: un museo contemporáneo

La casa que comparten los modelos e instagrammers Clara Aparicio y Álex Sánchez de Mora cuenta con una de las colecciones de cuadros e ilustraciones más interesantes que hemos encontrado. ¡Un sueño! Es sobre todo el segundo el que ha querido compartir en sus 'stories' algunas de esas obras de arte que cuelgan en el pasillo, junto a la nevera, en el salón o, incluso, sobre la taza del baño. ¡Bienvenidos a un museo contemporáneo!

A la izquierda, Clara Aparicio y Álex Sánchez de la Mora posan con dos originales de Óscar Mariné, el famoso diseñador, ilustrador y artista responsable del cartel de la película 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar o del de 'El día de la bestia' de Álex de la Iglesia. A la derecha, una obra de Andrés Rábago García, más conocido como 'El Roto', el famoso dibujante satírico e historietista autor de miles de viñetas en el diario 'El País'.

Además, la pareja tiene colgado en su caso el cuadro 'Negro y violeta' del maestro del abstracto Kandisky (izda.) aunque, claro, se trata de una réplica. En la imagen de la derecha, Clara posa junto a una obra de la artista y diseñadora gráfica Marta Ruiz, amante del minimalismo y de las líneas continuas. Esta obra está realizada con pintura acrílica sobre papel hecho de algodón. Se trata de un cuadro personalizado, ya que sus protagonistas son los propios Clara y Álex.

Estas dos son las obras favoritas de la pareja. A la izquierda, y junto a la nevera, está la que más le gusta a Clara Aparicio y de la que, desgraciadamente, no conocemos su autor. A la derecha, y en el cuarto de baño ("este sitio tan importante", bromea Álex) está la preferida del modelo: una creación del escultor y pintor barcelonés Josep María Subirachs (1927-2014), de quien puedes ver algunas esculturas en la Sagrada Familia. El zamorano Miguel Villarino o la gallega Justine Franco Butez son otros de los artistas cuyas obras se pueden ver en la casa de los instagrammers.

Paula Ordovás: fotos y moda

La instagrammer y empresaria Paula Ordovás no oculta que la moda es su gran pasión. Por eso en el salón, sobre un sofá de color rosa y en una pared blanca, ha colgado una fotografía en grandes dimensiones de Mario Testino, el gran fotógrafo de modelos y celebrities. La elegida por Paula es la famosa imagen de Kate Moss que el peruano realizó en 2006 y en la que, se dice, no solo atrapó su mirada y su belleza, sino también el corazón de la británica. Paula también cuenta con otras fotografías artísticas en blanco y negro en otros rincones de la casa.

Mery Turiel: abstracto y decorativo

Los libros son la gran pasión de Mery Turiel y los que ocupan, ordenados en estanterías, gran parte de sus paredes. Sin embargo, en su última reforma la madrileña adquirió una obra que domina el salón y que logra el equilibro perfecto con su estilo sereno y acogedor. Se trata de una pintura abstracta en tonos arena que combina de maravilla con el sofá en tono claro. Todo pertenece y ha sido ideado por Barak Importa. El cuadro ('Gobi') estaba disponible en Barak Importa por un precio de 249 euros. Como habrás adivinado, ahora está agotado. Puedes ver cómo queda en la casa de la instagrammer en el perfil de la empresa de muebles y decoración.

Paula Echevarría: trípticos de metal

Conocemos mucho la habitación con tocador y espejos en la que Paula Echevarría suele fotografiarse con los 'looks of the day' -y donde nos ha enseñado algunas de las tendencias de moda que brillan en esta temporada- pero poco el resto de la casa. Sin embargo, hay una foto en su 'feed' donde posa delante de un tríptico de metal con motivos vegetales que hemos logrado identificar. Se trata del modelo 'Tobago', representa hojas de palmera, tiene unas dimensiones de 144 x 90 cm y pertenece a Maisons du Monde. Además, aún está disponible (su precio es de 139 euros).

Susana Torralbo: explosión de color

La publicista Susana Torralbo acostumbra a alegrarnos con fotos llenas de luz y color. El interior de su casa no es distinto y está repleto de amarillos, rosas y verdes que ella equilibra con blancos y ocres. ¡Una fantasía! También las obras que cuelgan de sus paredes siguen esa tónica. Hemos encontrado muchas de las láminas coloristas y con un punto 'naif' que representan mujeres, flores y plantas y que son de pequeño formato (ellas suele colgarlas todas juntas, en una pared) en la colección Hermano Gato que vende Liderlamp, marca especializada en lámaras y decoración. ¡Fichadas!