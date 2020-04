¡No hay excusa! Cuídate y mantente en forma durante la cuarentena

La app de salud SAVIA ofrece de forma gratuita servicios médicos atendidos por más de 200 profesionales colegiados entre los que se encuentran las especialidades de entrenador personal o nutrición y dietética

Hay por ahí muchos memes que muestran cómo saldremos de casa tras la cuarentena: unas lo haremos presumiendo de cuerpo tonificado después de tanto ejercicio en casa y recetas healthy, y otras rodando, tras numerosas incursiones a la nevera y horas en el sofá. Como si de una peli de Star Wars se tratase, ¿de qué lado de la fuerza estás tú?

Para no dejarse tentar por el “lado oscuro”, son muchas las personas que durante este confinamiento recurren a las nuevas tecnologías y las plataformas digitales en busca de ayuda. Se trata de conservar unos buenos hábitos alimenticios y mantenerse en forma para, de este modo, cuidar nuestra salud, tanto física como mental.

En el caso de Andrea, madrileña de 30 años, su aliada para lograr este doble propósito se llama Savia. Este es el nombre de la app de salud del grupo MAPFRE, accesible para todos los usuarios sean o no clientes de la aseguradora. Desde que se decretó el estado de alarma Savia ofrece a todos los ciudadanos de forma totalmente gratuita, la ayuda y el asesoramiento online de más de 200 profesionales de la salud.

Coach nutricional y entrenadores personales, online y gratis

“Tenemos que sacar el lado bueno de esta situación, yo era de las que me quejaba de no tener tiempo de nada, de no poder ir al gimnasio, de comer siempre con prisa... así que decidí que era el momento idóneo para poder poner estos propósitos en marcha”, explica Andrea. Un amiga le hablo de Savia: “ella tiene dos niños y la utiliza desde hace tiempo para resolver cualquier duda médica y evitar tener que desplazarse a la consulta. Me comentó que también contaba con nutricionistas colegiados y entrenadores personales, y que estaban prestando sus servicios gratis dada la situación actual. Así que me descargué la app para probar”.

A Ana, otra usuaria de la app, la recomendación le llegó también a través de una amistad y, en su caso fue la respuesta idónea para tratar sus “problemas de ansiedad y estómago” derivados del trabajo y otros asuntos del día a día. “Necesitaba cierta ayuda para volver a ordenar mis horarios alimenticios y lo que estaba ingiriendo”, nos cuenta.

“Es una pasada, es sencilla e intuitiva… agradecí muchísimo que el proceso de registro no fuese interminable sino que en menos de 2 minutos ya podía consultar mis dudas a un profesional”, subraya Andrea. Lo primero que hizo fue hablar con una nutricionista que, tras escuchar sus dudas y objetivos, le pautó cinco comidas diarias y qué alimentos debía introducir en su dieta para “adaptar la alimentación al nuevo ritmo de vida”, destaca. Además, le sugirió dirigirse a un entrenador personal pues quería “hacer algo de deporte, no solo para mantener la forma física, sino para tener un momento de desconexión y poder cansarme físicamente”. “Me pasó tres sesiones de entrenamiento para hacer en días alternos. Por ahora no he fallado ningún día y el hacer deporte también me ha ayudado a descansar mejor”, dice orgullosa.

“Como un whatsapp con médicos”

Entre las palabras de Andrea destacan el agradecimiento por la “profesionalidad” y “cercanía” de ambos profesionales, así como los aplausos al funcionamiento de la app: “en ambos casos utilice el chat. Es súper fácil, como un whatsapp con médicos. En mi caso no tardaron en contestar a mis dudas ni dos minutos, puedes ver cuando el médico está en línea…”, resume.

Ana también utilizó el chat para hablar con la nutricionista Paula: “fue rapidísimo, me aconsejó qué debía comer, cómo debía cocer los alimentos para que no me hiciesen daño, también me dio consejos para calmar mi ansiedad y me aconsejó que hablara con un psicólogo y con un entrenador personal, que me marcó una tabla y unos ejercicios”.

De la misma forma que Andrea y Ana, cada día más de 2.000 pacientes acuden a Savia para realizar sus consultas online y despejar dudas en torno a su salud. En estos tiempos excepcionales, ocasionados por la crisis sanitaria del coronavirus, son muchas las cuestiones sobre la Covid-19, pero el necesario confinamiento también ha hecho que se multipliquen las consultas sobre situaciones comunes relacionadas con nuestra salud y bienestar.

Hablamos, como estas usuarias nos han explicado, de dudas sobre un plan de nutrición y ejercicio, pero también de muchas otras que tienen que ver con la administración de una medicación, la solicitud de una receta médica, el seguimiento de un embarazo, la gestión del estrés y la ansiedad en niños y adultos o el abordaje de una reacción alérgica.

“Es realmente rápido de usar, eliges la especialidad y te aparecen los perfiles de los médicos que están en línea o cuándo estarán disponibles. Otro de los puntos fuertes es que todos sus profesionales están colegiados y puedes acceder al CV de los médicos, eso te da mucha tranquilidad a la hora hacer preguntas y de recibir sus pautas. Es realmente tener la consulta del médico en tu casa”, explica Andrea.

Profesionales de 10 especialidades médicas

En total, 10 especialidades –medicina general, pediatría, psicología, cardiología, dermatología, ginecología, sexología, alergología, nutrición y entrenamiento personal– y más de 300 profesionales -200 que ya formaban parte de Savia más otros 100 que se han unido de forma altruista- dan forma y sostienen este servicio online.

Savia no es un seguro y no hace falta ser cliente de MAPFRE para utilizarla. Además de recurrir al chat médico, el servicio más utilizado por los usuarios, también existe un servicio de videoconsulta 24 horas que, además, ofrece la opción a receta online bajo prescripción médica. Igualmente, puedes solicitar que el médico te llame o probar el evaluador de síntomas para obtener un prediagnóstico.

Ambas usuarias coinciden. “Sin duda es todo un descubrimiento y un recurso que seguiré utilizando más allá de esta situación de confinamiento. No descarto hacer más consultas de cualquier otra especialidad si tengo la necesidad, mi experiencia me ha dado mucha confianza. Para mí el poder resolver cualquier duda médica con personal profesional colegiado es sin duda una garantía. Me evitará desplazarme hasta la consulta”, concluye Andrea.