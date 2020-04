Cuandotodopase: lo que hará la redacción de Woman en cuanto acabe el confinamiento

Lo que todas y todos haremos, por unanimidad, es valorar más las pequeñas cosas del día a día. Y los abrazos.

Isabel Loscertales | Woman.es

Ya queda menos para acabar la cuarentena. Cada una la está viviendo a su manera pero, lo que es cierto, es que a la mayoría nos está cambiando nuestra perspectiva de vida. Este confinamiento nos está enseñando a valorar como nunca esos placeres cotidianos que a menudo no los veíamos como tal. A darnos cuenta de lo poco que decimos te quiero o cuan importante es abrazar a los nuestros. Estamos aprendiendo a ser más solidarias y agradecidas que nunca. Las afortunadas, a apreciar de verdad nuestra buena salud y la de nuestra gente, pero también a empatizar con quien no la ha tenido y ha perdido seres queridos por el camino. Antes de todo esto, qué suerte teníamos sin apenas darnos cuenta, ¿verdad? Para hacer el confinamiento más llevadero, en la redacción de Woman Madame Figaro nos hemos puesto a soñar en todo lo que haremos #cuandotodopase:



Aida Ortega, Coordinadora de woman.es

“El mundo va a llenarse, otra vez, de primeras veces. ¡Qué ganas!”

Siempre he sido de las que disfruta de las cosas pequeñas, una cerveza al sol en buena compañía me basta. Y me seguirá bastando cuando todo esto pase. Yo era muy feliz, quizá es lo más valioso que he aprendido estas semanas. Quiero volver a mis paseos para ir a la redacción, las risas con los compañeros, las cañas tras una larga jornada, los martes locos (y los jueves también) y los días con mis amigas. Y abrazar, y besar, en bucle y sin miedo. Por supuesto quiero mil escapadas y aprovechar cada instante como nunca, pero en cuanto pueda subirme a un tren pondré rumbo a Dénia, ver el mar y dejar atrás la pantalla del móvil para disfrutar de los mimos de mis padres, mi hermano y uno de esos findes en los que nos reunimos toda la familia en casa para celebrar la vida: comida rica de mi tío, el cava preferido de mi padre y organizar un plan para repartimos las camas. FELICIDAD. El mundo va a llenarse, otra vez, de primeras veces. ¡Qué ganas!

Clara Hernández, redactora Lifestyle

“Sueño con escaparme a una playa de Cabo de Gata llena de peces”

#Cuandotodopase sueño con escaparme a una playa de Cabo de Gata llena de peces, compartir una cerveza con mis amigos en un chiringuito al sol y asistir a un festival de música donde bailar a saltos. No sin antes abrazar a todos mis seres queridos y celebrar un megacumpleaños familiar a tres bandas con mi padre y mi sobri. ¡Nosotros invitamos!

Laura García del Río, Jefa de Moda Woman MF

“Voy a ir a tomar un Dry Martini con mis padres, porque nos gusta brindar sin ninguna razón en particular”



#cuandotodopase, voy a quedar con Juan Pelegrín, un amigo al que hace demasiado que debo una visita, a ser posible en ese bar con camareros octogenarios y una clientela con mantilla de la misma quinta que no nos pega nada y nos fascina. Voy a ir a tomar un Dry Martini al Cock con mis padres, porque en mi familia nos gusta brindar sin ninguna razón en particular, y porque detrás de las cortinas rojas de ese bar siguen haciendo los mejores Dry Martinis, aunque Álvaro siempre se salga por la tangente y pida un Vesper. Voy a escaparme a Ibiza, porque el año pasado no fui y los años que no vamos a comer una paella a Es Boldadó no salen bien. Y voy a organizar el cuarto road trip por Estados Unidos, con la intención de tentar a Alberto y Ana Locking para volver a lanzarnos juntos a la carretera otra vez –pero esta vez, por nuevos caminos, porque aunque aquel viaje fue irrepetible, nada nos impide escribir otro igual de memorable–.

Mayka Sánchez, directora Woman MF

“Me he propuesto cuidar más a la gente que tengo cerca”

Me he propuesto cuidar más a la gente que tengo cerca y disfrutar verdaderamente de placeres sencillos. Suelo pasear con mi perra Priscila todos los fines de semana por Madrid Río y la Casa de Campo (la foto es de su bonito lago). Uno de mis primeros planes será organizar un recorrido con mi familia hasta allí, tengo curiosidad por ver cómo la fauna (hay una gran variedad de aves en el río) se ha abierto paso en este tiempo. También acudir a alguno de mis restaurantes favoritos, para mimarme a mi misma, y para apoyar el consumo local. Por encima de todo tengo claro que, #cuandotodopase, valoraré el doble cada momento.

Myriam Serrano, redactora jefa de Woman MF

“Saldré a caminar al Parque Natural de Collserola con mis palos de marcha nórdica”

Después de abrazar fuerte, muy fuerte, a mi familia y de tomar unos gintonics con mis amigas en Dry Martini (así hemos quedado en nuestra última videollamada a través de Zoom), saldré a caminar al Parque Natural de Collserola con mis palos de marcha nórdica. En lo alto de Barcelona y rodeado de bosques, es uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo y ofrece las vistas más bonitas de mi ciudad, por eso lo visito a menudo para desconectar, relajarme y hacer ejercicio. Necesito como nunca contemplar los mil tonos de verde en sus árboles (hay encinas, robles, pinos blancos, almendros, chopos… y hasta cipreses en sus miradores, fuentes y masías); respirar profundamente todos sus aromas; descubrir al fondo si el mar es azul o gris ese día, notar el polvo de sus rutas y rincones en mis zapatillas… mientras siento el placer de movilizar todos los músculos del cuerpo mediante unos bastones de walkim, una actividad que empecé a practicar hace algunos años y que es perfecta para las que no somos runners. Estos días de confinamiento en casa sigo practicando en la distancia, además de seguir todos los vídeos de @woman_es, ¡y estoy más en forma que nunca! Qué ganas tengo de salir a recorrer nuevos caminos.

Andrea Arabia, Directora de woman.es y Subdirectora de Woman Madame Figaro

“Quiero viajar a Colombia y sentarme con mi padre todas las mañanas a leer el periódico”

Hace seis años que no vuelvo a casa, a mi casa. Y ahora, al hablar casi a diario con mis padres a través de las videollamadas, los veo allí, en el salón, con mis fotos de fondo. #cuandotodopase quiero viajar a Colombia y sentarme con mi padre todas las mañanas a leer el periódico y salir al atardecer a caminar con mi madre al parque. Y, sobre todo, no voy a escatimar ni un solo "te quiero" con acento colombiano. Pensé que tendría una lista infinita para #cuandotodopase, pero está claro que esta nueva situación nos ha hecho tomar conciencia de lo verdaderamente importante.

Entre mis planes están unos minutos de soledad junto a mi marido para, entre otras cosas, dejar de hablar de los problemas en voz baja y brindar por lo bien que lo hemos aguantado. Además, volveré a jugar al pádel con Manu, Tito, Sonia, Pedro, Manuel y Tiroriro, y nos volveremos a echar esas risas tan sanas entre punto y punto. Y, cómo no, brindaré y bailaré con mis amigas hasta que el cuerpo aguante, y disfrutaré de noches literarias y gastronómicas gracias a nuestro Club de Lectura. #cuandotopase iré con mis hijos a nuestro refugio, Valsaín, para contarles que me han demostrado que puedo amar hasta el infinito y que tengo dosis de paciencia guardadas en la reserva.

Olga Tarín, responsable de Belleza en Woman MF

“Cuando todo pase creo que nada volverá a ser como antes. Pero yo prometo sentirlo todo al máximo”

Ojalá todo pase antes de San Juan para volver con mis amigos a Mallorca. El año pasado fue la bomba. Y aunque en estos momentos uno de ellos está en el hospital luchando contra este horrible virus… sé que saldrá y dentro de poco nos reiremos acordándonos de esto con un buen gin tonic en la mano. Y poco más. #Cuandotodopase creo que nada volverá a ser como antes. Pero yo prometo sentirlo todo al máximo. Porque las cosas más simples son las que más echo de menos. Los besos, los abrazos, las tapas, las cañas y los paseos. Hasta me faltan mis momentos diarios de soledad en el tren (esos de los que tanto me quejo). Todo esto pasará y llegará el verano y volveré a Mallorca a disfrutar de la familia, los amigos, la playa y las largas noches en vela. Y mi vida volverá poco a poco a la normalidad. Y sé que algún día pensaré en esta cuarentena y también echaré cosas menos… los desayunos con mis hijos, las cenas virtuales, los chats de trabajo y las actividades diarias en el IG de Woman que tanta vida nos están dando. Porque lo importante es ser feliz cada día mientras esperamos #quetodopase.

Alicia Gil, Product Manager Revistas Grupo Zeta

“Irme el primer fin de semana que pueda para ver a mi hijo a Dublín para verlo, besarlo, abrazarlo y achucharlo”

Mi hijo lleva viviendo en Dublín desde el pasado mes de septiembre. Desde entonces solo le he visto un día que vino a Madrid en visita relámpago. Antes de la cuarentena estaba buscando billetes para poder ir a verle a finales de marzo y nunca encontraba la fecha adecuada, que si el trabajo, que si los eventos, que si ese fin de semana tenía planes... así que lo que voy a hacer sí o sí, en cuanto termine esta situación es buscar un billete para irme el primer fin de semana que pueda para verlo, besarlo, abrazarlo y achucharlo todo lo que no lo he hecho en estos meses. A veces, no hay que pensarse tanto las cosas. Puede llegar una pandemia y pararlo todo.

Marta Bonilla, Redactora Jefa de Woman MF

“Recuperar la normalidad: mi vida me gustaba mucho y no lo he valorado hasta ahora”

#Cuandotodopase… iré corriendo a abrazar a mi madre y a mi hermana, me jugaré un pádel con mis amigas, he perdido la cuenta de las cenas y fiestas para celebrarlo por todo lo alto que tengo ya apalabradas, saldré a restaurantes, teatros, cines... porque sí yo soy de las que estoy llenando una hucha con lo que estoy ahorrando metida en casa durante el confinamiento para gastarlo después y poner mi pequeño granito de arena para ayudar a todos los que han tenido que echar el cierre. Iré a la peluquería – eso el primer día- porque he tenido que romper el juramento que hice hace años de que nunca me daría el tinte en casa y hoy valoro mucho más el trabajo de los profesionales que lo hacen - ¡cuánto nos ha cambiado la perspectiva de lo realmente importante esta crisis, hasta en detalles como este!- y por supuesto, me escaparé el primer fin de semana ‘en libertad’ a mi querida Altea, a disfrutar del mar, a recargar las pilas … Todos los que me conocen saben que es mi paraíso.

Es curioso que al preguntarme qué haré #cuandotodopase no he soñado con viajes paradisíacos ni grandes compras, sino con retomar mi rutina, volver a lo de siempre, también a entrar por la redacción cada mañana y ver las caras de mis compañeras, recuperar el ritmo de trabajo, las presentaciones… Sí, también echo mucho de menos a mis compis de belleza, con las que nunca nos hemos enviado tantos corazones como ahora. Quiero volver a la normalidad: he llegado a la conclusión de que mi vida me gusta mucho. Y no lo había valorado tanto como hasta ahora.

Isabel Loscertales, responsable de Cultura y Ocio en Woman MF

“He renegado muchas veces de tener que llevar al parque a mis dos hijos y, sin embargo, será mi primer destino”

He renegado muchas veces de tener que llevar al parque a mis dos hijos y, sin embargo, será mi primer destino en cuanto “nos suelten”. Los niños y niñas son los otros pequeños héroes de esta historia y se merecen correr desbocados al aire libre, gritar, lanzarse por el tobogán como si nunca lo hubieran hecho, ensuciarse de tierra hasta las orejas y volver a ser lo que son, pequeñas fierecillas que han estado enjauladas durante demasiado tiempo. Después, saldremos a comer con los amigos una buena paella en una terraza con vistas al mar y nos pillará el atardecer brindando y abrazándonos como si no hubiera un mañana. Lo siguiente será ir un fin de semana a mi pueblo para ver a mi familia y seguir celebrando, probablemente con un excelente arroz cocinado por mi hermano, un vino del Somontano y, lo mejor, el amor tangible de mi madre cuando nos reúne a todos. Y en cuanto podamos, viajaremos a nuestra querida Portugal, para visitar a la familia y amigos de Patrick, para hincharnos a “pasteis de nata” y para pasear por sus playas salvajes. Todas esas pequeñas cosas a las que ahora les damos más valor que nunca. Lección aprendida.

María Aguirre, colaboradora

“Aunque no soy una persona precisamente cariñosa, cuento los días para poder dar un abrazo a mis padres”

Pese a tener una extensa lista de ciudades que quiero visitar, conciertos que no quiero perderme y restaurantes en los que quiero comer, cada vez que me paro a pensar qué es lo más me apetece me viene a la cabeza lo mismo. De modo que lo primero que voy a hacer #cuandotodopase es ir a casa de mis padres. Sí, saldré de estar encerrada en mi casa para ir a otra, pero es que aunque no soy una persona precisamente cariñosa, cuento los días para poder dar un abrazo a mi madre y a mi padre, que después de unos días de tensión e incertidumbre han logrado convertirse en supervivientes de este maldito virus. Eso sí, de ahí iré directa a echarme unas risas con mis amigas más allá de las videollamadas vía zoom.

Beatriz Valdivia, estilista de Woman MF

“Me iré a Menorca porque quería ir en Semana Santa y todo se truncó”

#Cuandotodopase me iré a Menorca porque en mis planes estaba ir en Semana Santa y todo se truncó. Me encantan sus calas y su campo para desconectar. En esta foto, Puerto de Addaia, uno de mis favoritos.

María Pérez de Arenaza, Responsable de Producción de Woman MF

“Lo primero que voy a hacer es coger el traje de baño e irme disparada a nadar”

Cuando salgamos ahí fuera…. Lo primero que voy a hacer, si el trabajo me lo permite, es coger el traje de baño e irme disparada a nadar. Después iré a ver a mis padres y hablaremos y hablaremos sobre lo que hemos pasado, mientras voy comiendo algo delicioso preparado por mi padre. Estaremos juntos, muy juntos, una vez más y un buen rato. Y pensaremos en la gran suerte que hemos tenido. Y después, me iré a tomar unas cervezas en una terraza con los amigos. Y volveremos a hablar del tema, y brindaremos una y otra vez. Y no querremos ni oír hablar de volver a casa. Y amaneceremos al día siguiente y será extraño volver a la rutina, y extraño vernos juntos de nuevo, incluso entre los que no nos conocemos, pero como siempre suele pasar, el poder de la costumbre pesa más y enseguida será lo normal. Y estos días confinados tan tremendos, los que han tenido suerte pasarán a verlo como pura anécdota, pero para muchos, se quedarán enquistados.

Ester Aguado, responsable de Actualidad y Reportajes

“Correré a motarme en una montaña rusa o a la playa... no hay nada que me llene más de libertad”

Correré a montarme en una montaña rusa o a la playa, a enfrentar las olas con una tabla bajo el brazo... no hay nada que me llene más de libertad. El viento en la cara, el sol en la piel... y lo haré acompañada de esa familia que tanto me está dando estos días, que tan afortunada me hace cada día... que nunca supe disfrutar antes, con tantas prisas y responsabilidades diarias. #Cuandotodopase, cogeré un avión, como el pasado diciembre, justo antes de que comenzara la pesadilla, y llevaré a mis hijos a descubrir otros mundos, a soñar con otra gente... aunque, me he dado cuenta ahora, entre estas cuatro paredes también somos infinitos.

Marta Lasierra, Directora de Moda en Woman MF

“Voy a ir a abrazar a mi 'mamita linda'”

#Cuandotodopase voy a ir a abrazar a mi "mamita linda" que, a punto de cumplir 100 años, está aguantando el confinamiento como una jabata a base de cantar tangos argentinos (nació en Buenos Aires) y ¡con mucho humor! En segundo lugar, haré una escapada con mi chico un fin de semana.... va a ser necesaria: es lo que tiene el confinamiento en familia numerosa jajajajajaja. Nos iremos a Asturias a echarnos unas risas. Lo tercero, comida de amigas..... ¡da igual dónde!

Raúl Celestino, Director de Arte en Woman MF

“Cuando todo pase lo que haremos es valorar las cosas cotidianas que nunca hemos valorado”

Yo creo que todo el mundo coincidirá en que #cuandotodopase lo que haremos es valorar las cosas cotidianas que nunca hemos valorado. Nunca más cierto el dicho de que uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. La libertad de ver, oír y tocar con libertad aquello que siempre tienes al alcance. #cuandotodopase abrazaré a mis padres y hermanas. #cuandotodopase abrazaré a mis amigos, #cuandotodopase me esconderé en mi refugio de siempre... Tengo la suerte de vivir este confinamiento con una mujer y una hija estupenda a las que quiero. No puedo quejarme. #cuandotodopase valoraré mucho más eso, precisamente eso. #cuandotodopase intentaré no olvidarme nunca.

Silvia Vázquez, Redactora de moda de Woman MF

“Solo quiero volver a la rutina de siempre”

Comprar un billete de avión, ir a tantos conciertos como pueda, abrazar a mi familia, amortizar de una vez por todas la cuota del gimnasio (sí, durante la cuarentena yo también he sacado la faceta deportista que no recordaba tener), salir de compras... Como casi todos, tengo muchas ideas para #cuandotodopase pero, si intento ser realista, solo quiero volver a la rutina de siempre. Me imagino cómo será ese primer (y espero, cercano) día en el que podamos hacer vida normal: levantarme pronto, abrir por fin otro cajón del armario que no sea el de los pijamas (probablemente dejaré el look preparado la noche anterior, me conozco), volver a maquillarme (¿por qué no lo hago ahora? con lo que me divierte...), salir a la calle con más ilusión que inquietud, comprar un café en la tiendecita donde lo hacía cada mañana y volver a la redacción con mis compañeras, a las que a estas alturas y después de varias videoconferencias, echo mucho de menos. Al salir del trabajo me visualizo en una terraza, vino en mano, con mis amigas; no es que necesitemos ponernos al día, ahora hablamos más que nunca, pero qué ganas tengo de verlas sin una pantalla de por medio y disfrutar de una de esas quedadas de tarde que se alargan hasta después de la cena. Un día de lo más normal, vaya.

Para seguir con los planes sencillos, el primer fin de semana de libertad iré con mi familia a Sanabria, no tengo ninguna duda. No solo es nuestro lugar favorito en el mundo (cuántas veces en las últimas semanas nos hemos preguntado por qué no nos habrá pillado allí el confinamiento) y mi destino preferido desde que tengo uso de razón, sino también el sitio donde me espera la persona a la que más echo de menos en medio de todo este caos. Ya nos quedará tiempo de hacer grandes cosas, por ahora cruzo los dedos por que la normalidad llegue cuanto antes, ahora que nos hemos dado cuenta de que lo normal también tiene mucho de extraordinario.

Fátima García, Diseñadora de Woman.es

"Me doy cuenta de la verdadera necesidad que tenía de disfrutar del hogar"

He de admitir que me he adaptado a la nueva rutina con buena disposición y, en este tiempo estoy aprendiendo que necesito poco para ser feliz y que mi nivel de adaptación al medio es bastante alto. Mi vida anterior al confinamiento, por mis circunstancias, estaba llena de desplazamientos con dirección norte y sur, descubrimientos de nuevos restaurantes semanales, visionados de películas en cines... Lo cierto es que apenas dedicaba tiempo a estar en casa, sin más. Es ahora cuando me doy cuenta de la verdadera necesidad que tenía de disfrutar del hogar en el más amplio sentido de la palabra. Me doy cuenta de lo afortunada que soy de poder disfrutar de la grandeza de lo sencillo y que, con la compañía adecuada y un espacio agradable puedo ser muy feliz.

Claro que echo de menos los abrazos, besos y palabras en directo de mis familiares y amigos. Y, sin duda, es lo primero que haré #cuandotodopase. Volveré a coger con fuerza esos trenes e iré a su encuentro.

Claro que echo de menos acumular recuerdos más allá de estas cuatro paredes y volver a disfrutar de esas pequeñas cosas que ahora nos parecen tan inalcanzables: amigos, pareja, terraza, bebida y comida ricas siempre me ha parecido y siempre me parecerá una sencilla pero excelente combinación. Mi ritual de cine en pantalla grande y Madrid centro. Programar el siguiente viaje. Dar la vuelta completa de rigor a mi añorada Málaga. Observar el mar. Simplemente eso.

Estoy en paz porque sé que pronto representaremos los recuerdos robados de libertad de estas semanas y guardaremos los creados en el interior de nuestros hogares en un lugar donde seguro nos acompañarán por siempre.