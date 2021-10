Y todos los interesados deben AMAR los mimos.

Woman.es para Stokke

La última campaña de Stokke es tan tierna que nos ha llegado directita al corazón. Bajo el lema 'Se busca compañero de piso' la marca premium de productos infantiles lanza Here We Grow, una plataforma que busca conectar con las nuevas generaciones de padres (spoiler: lo consigue). Y es que no hay nada más emocionante, especial e importante que recibir en casa a un nuevo miembro de la familia. Ese 'compañero de piso' con el que desde el primer día lo compartes todo. El afecto de vuestros seres queridos. La mesa de la cocina. La vida misma. Este es, sin duda, el comienzo de una hermosa amistad. Y Stokke está aquí para vosotros, para crecer con la familia al mismo tiempo que la familia crece y se desarrolla.

El espíritu de la marca se basa en fomentar el vinculo afectivo entre las familias. Conscientes de que la paternidad es un viaje maravilloso y en ocasiones también estresante y caótico, divertido, desordenado y único; en Stokke quieren ayudar a apoyar a padres y madres en sus primeros pasos con un enfoque de vida real. Por eso llevan ocho décadas diseñando productos pensados para durar con el firme propósito de fomentar el desarrollo del niño y fortalecer los lazos familiares.

Además, para Stokke, cuidar de los niños significa cuidar del planeta. Por eso la sostenibilidad es una de sus máximas y trabajan para desarrollar soluciones sostenibles en todo su catálogo. Y es que sus sillas, tronas, bañeras, cunas... etc se caracterizan por durar generaciones. ¿El secreto de este éxito? La alta calidad, los materiales duraderos, la funcionalidad de crecer con el niño y un diseño absolutamente atemporal.

¿Quieres saber cuáles son nuestros indispensables Stokke? Sigue leyendo...

Silla Tripp Trapp

Una silla que crece con el niño y que dura toda la vida. Y no es solo el eslogan de la marca, en este caso es 100% real. A punto de celebrar su 50 aniversario (que lleve medio siglo a la venta da una idea de lo que funciona), la silla Tripp Trapp les ha dado a los niños un asiento ergonómico propio y ha hecho posible que se unan cómodamente a la familia en la mesa para conectarse y crear lazos afectivos. Con más de 12 millones de unidades vendidas en todo el mundo, ahora mismo es uno de los productos más populares de la marca.

Con un diseño inteligente que proporciona libertad de movimiento, esta silla puede regular la profundidad y la altura tanto del asiento como del reposapiés. Cuando está bien regulada, el niño estará sentado en una posición ergonómicamente correcta y cómoda adaptada a cualquier momento de su desarrollo. Está disponible en once colores y tiene una gran variedad de accesorios que amplían su confort.

La silla Tripp Trapp se fabrica principalmente con maderas de haya y roble europeos obtenidas de forma responsable siguiendo los principios de sostenibilidad.

Cochecito Xplory X

Famoso y súper reconocible por la calle por ser el cochecito más alto del mercado. Y todo tiene su porqué. Desde Stokke creen firmemente en los productos que acercan a los niños a sus padres. Los niños necesitan esa cercanía para sentirse seguros y queridos y por eso Xplory X pone a los bebés a la altura de papá y mamá. Una idea que fue reconocida con el premio Red Dot the best of the best por su diseño innovador.

Se regula fácilmente en altura para adaptarlo a la altura de cada padre y su asiento puede colocarse tanto mirando a los padres como en el sentido contrario, cuando el peque ha crecido un poco y quiere 'ver mundo'. Con ruedas que giran 360 grados y amortiguadores pensados para todas las superficies, este cochecito es súper manejable y todoterreno.

Como el resto de productos Stokke, el Xplory X viene con acabados de lujo, tejidos con protección solar SPF 50 y repelentes el agua. Disponible en cinco colores inspirados en las tendencias de pasarela y con un sinfín de accesorios muy útiles como el portavasos o el parasol, la sombrilla, saco de invierno o el nuevo Kit de invierno con manoplas incluidas, entre otros.

Cuna Sleepi

¿Una solución que abarque desde el nacimiento del bebé hasta que cumpla los 10 años? Existe y se llama Cuna Sleepi. Su característica forma ovalada proporciona una sensación de seguridad al bebé, imitando el ambiente acogedor de un nido. Después, con los kits de accesorios y extensiones de Stokke, tendrás una cómoda cama que podrá usar durante una década.

Sus posiciones de altura ajustable permiten que Stokke Sleepi se expanda para adaptarse a los cambios de tamaño y necesidades de la niñez, siempre manteniendo una máxima de comodidad y confort para el bebé y el niño hasta los 10 años. Desde el modo minicuna, que ocupa poco espacio en la habitación, y cuyas ruedas giratorias te permitirán desplazarla por toda la casa (para esos primeros meses en los que separarse no es una opción) hasta el modo cama.

Los textiles y accesorios opcionales que tiene la cuna, como su dosel, te permiten adaptarla totalmente a tu estilo. Su somier puede ajustarse en altura para que sea más fácil acostar o levantar al bebé y las ruedas giratorias bloqueables facilitan su traslado. Realizada con madera duradera de haya maciza, Sleepi lleva un colchón resistente a la presión, de espuma de poliuretano hipoalergénica y con funda extraíble.

Todos los productos de Stokke se venden en tiendas especializadas en puericultura asociadas a la marca y en la web stokke.com