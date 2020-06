Mini cuña de piel 

Prepárate para el el verano con estas 11 alpargatas de las rebajas de Zara 2020

Antes de que se agoten, corre a por ellos. Te aconsejamos que tengas lista tu cesta de compra, porque cuando las ofertas lleguen van a volar.

Con la llegada del calor es necesario cambiar nuestro calzado y sacar los zapatos más frescos, pero claro que no todo lo que hay guardado vale, por lo que para renovar tu look este es el momento ideal para bucear entre tus firmas favoritas y empezar a añadir a tu wish list tus sandalias favoritas.

Las rebajas del verano 2020 están a la vuelta de la esquina y aunque aún no han llegado a Zara nosotras hemos hecho una selección de las propuestas más ideales para renueves tus zapatos con los modelos más deseados de la temporada que seguramente estarán a un precio de escándalo.