Ray-Ban para el mood festivalero

No vamos a negar que nos morimos de ganas de volver a vivir los ansiados festivales de verano. Y este año, no vamos a dejar escapar ninguna oportunidad de asistir de nuevo a cualquier concierto donde las gafas de sol, la purpurina y los looks más arriesgados siempre sean bienvenidos. Para esta ocasión tan ideal, Sunglass Hut escoge las gafas de sol más atrevidas con las que no dejarás indiferente a nadie. Con estas monturas de gran tamaño y un maquillaje sencillo conseguirás canalizar las vibraciones boho de los 70.