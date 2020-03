Afeitadora eléctrica

Día del Padre: qué regalar durante este aislamiento

Que el coronavirus no te arruine la celebración del Día del padre, estas ideas de regalos de última hora te van a sacar del apuro

El Día del Padre de este año pasará a la historia, nunca que se no va a olvidar que lo pasamos en cuarentena por la pandemia por coronavirus y con una situación bastante inusual, no podremos besar ni abrazar a nuestros padres como cualquier otro año. A pesar de estas circunstancias excepcionales vamos a elevar un poco el ánimo. Y si a ti también se te pasó la fecha por la coyuntura y ahora te ves sin ningún regalo en las manos, no te preocupes ¡existe Internet! y nos va a sacar del apuro.

- Marzo: las mejores series y películas de Netflix, HBO y Amazon Prime

- Desde un contorno de ojos a un exfoliante para el rostro, los productos que podrás robarle a tu chico durante la cuarentena

La solución la hemos encontrado en Amazon, Fnac, Calzedonia, Intimissimi y Falconeri, que siguen ofreciendo sus envíos con normalidad hasta nuevo aviso. Y para evitar que pierdas más tiempo buscando qué regalar, hemos seleccionado las mejores ofertas, de todos los precios para que celebres a tu padre, y por un momento olviden que este año no podrán salir a festejarlo.