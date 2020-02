Memorias de África

Un refugio en la nieve

Si estás pensando hacer una escapada a la nieve antes de que las altas temperaturas nos invadan definitivamente, una gran opción es el Lodge Ski & Spa, que es miembro de Small Luxury Hotels of the World ™ (SLH), situado en Sierra Nevada. Se trata de un hotel que no es solo un hotel, es un refugio acogedor en las montañas. En él podrás disfrutar de diferentes experiencias como 'Aprés Ski', 'Spa & Gastronomía' y 'Kids Club Movie Night'.

Dónde: en Sierra Nevada.