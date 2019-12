Un restaurante con un secreto

El Mercadillo de los Pérez

Estoy segura de que te has confiado un año más y has dejado a su suerte para el último fin de semana gran parte de tus regalos navideños. Bueno, no entres en pánico porque tengo la solución. ¡Y qué solución! Te cuento que se organiza una edición especial del mercadillo de artesanía y diseño llamado 'Mercadillo de los Pérez' y allí es dónde vas a encontrar esos regalos originales que tanto cuesta encontrar. Allí encontrarás una gran selección de diseñadores, artesanos y marcas emergentes de moda, complementos y decoración. Definitivamente, una fuente de inspiración inagotable.

Cuándo: sábado 21 y domingo 22 de diciembre.

Dónde: multiespacio 'Los Pérez Farm', ubicado en la urbanización Las Lomas en Boadilla del Monte (Madrid).