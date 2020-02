Un festival #WomanPower

Si todo esto te ha dejado un poco descolocada, sigue leyendo y descubrirás a qué me refiero.

Es cierto que no es habitual encontrar eventos y planes que giren en torno a la figura de la mujer. Es por ello que con motivo de la Feria ARCO Madrid y el Día de la Mujer se produce una simbiosis única que debería pasar de un hecho puntual a ser habitual. Y es que arte y mujer se unen o lo hacen por separado en una infinidad de actividades que tienen que ver con el lado más artístico y con el lado más femenino. Así, estos días puedes vivir el festival más #WomanPower que puedas imaginar en Barcelona, una exposición fotográfica por y para mujeres o descubrir el Nuevo Arte Contemporáneo.

Fátima García | Woman.es

Una pelea de gallos

Ya van varias ediciones, siempre ha sido un éxito, y, por supuesto, repiten. Y tú, si no has ido y no tienes ni idea de lo que es, es tu oportunidad perfecta para descubrir esta maravilla. Si te cuento que el próximo jueves 5 de marzo hay una pelea de gallos gastronómica, ¿cómo te quedas? Aclara bastante el término 'gastronómica' pero te lo explico bien para que lo apuntes de inmediato en tu agenda y reserves tu plaza: la exquisita taquería de autor Maway y el restaurante fusión Kitchen 154 se batirán en un duelo gastronómico en el podrás disfrutar de sus mejores platos. Planazo, ¿verdad? Como es bien difícil elegir entre sus múltiples y riquísimas opciones, te lo ponen fácil y de esta genial y original fórmula descubrirás sus platos más top.

Además, en esta ocasión habrá, como novedad, una opción vegetariana y vegana dentro del menú.

Cuándo: jueves 5 de marzo.

Dónde: en el local de Mawey situado en la calle San Bernardo, 5 (Madrid).

Precio: 35 euros el menú cerrado.