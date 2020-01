Escaparates navideños

Planes alternativos si quieres escapar de la Cabalgata Real

Si los 'caramelazos' en la cara y el bullicio infantil no son lo tuyo, tienes que buscar un plan B.

Año tras año igual. Intentas disfrutar con tu mejor predisposición de una tarde amena, llena de incentivos y no, no te dejan nunca. Que si caramelos por aquí, brazos de niños impacientes por allá, padres aún más impacientes... No, definitivamente, el espíritu de los Reyes Magos quedó muy lejano para ti. Pero claro, y aquí viene la pregunta: ¿qué podría hacer en la tarde de Reyes más allá de la Cabalgata? Una tarde en la que en cualquier ciudad o pueblo todo se paraliza y gira en torno a este desfile, no se presenta una alternativa fácil encontrar un plan B.

Con este objetivo nace la #AgendaWoman de esta semana, para guiar hacia la luz a todos los que estáis saciados de Navidad y buscáis pasar página de la mejor manera.

Eso sí, los planes no son nocturnos porque hay que irse a la camita pronto para esperar ansiosos la venida de Sus Majestades de Oriente (que los regalos sí nos gustan a todos...).