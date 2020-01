Teatro en una suite de hotel

Planes enérgicos para superar la resaca postvacacional

Si el recuerdo de la Navidad aún te persigue, estas ideas para retomar tu vida social te vendrán más que bien.

Las reuniones familiares deseadas, las no tan deseadas, con los amigos, Papá Noel y los Reyes Magos ya han quedado atrás un año más. El vacío que dejan es innegable y esta semana, además de la vuelta a la temida rutina tenemos por delante el reto de llenar ese hueco tan y tan hondo. No es tarea sencilla porque, tras el trasiego constante que han supuesto estas fechas, todo parece desvanecerse y no existir ningún plan en el horizonte. Sin embargo, es solo mera apariencia y la vida sigue su curso a toda marcha. Acompañe el tiempo o no, la depresión post-vacacional solo se combate atacando con ocio de calidad.

- Irene Ferreiro y Alba Planas (Cris y Eva en 'Skam'): "En la serie salen muchas cosas que los padres no quieren ver y no todas”.

- Las nuevas series que te atraparán (sin remedio) en 2020.

Para ello, en la #AgendaWoman de esta semana post-vacacional encontrarás ideas variadas y eficaces para superar con éxito este trance: una representación teatral en una suite de hotel, el estreno de cine de la semana, una exposición muy neoyorquina y más te esperan.

Si quieres saber qué, cuándo y dónde, sigue leyendo.