Zoë Kravitz finaliza su divorcio en medio de los rumores sobre un posible romanco con Channing Tatum

Después de anunciar su divorcio hace unos meses, la cantante vuelve a ser oficialmente soltera. Pero no sabemos si será por mucho tiempo.

María Viéitez

Zoë Kravitz anunció el pasado mes de enero que se divorciaba de su marido, el también actor norteamericano Karl Glusman, después de haber estado casados por tan solo 18 meses. Fue la actriz la que decidió presentar la demanda de divorcio en diciembre de 2020. La pareja celebró una boda muy íntima en el verano de 2019 en la casa de Leni Kravitz en París.

No ha sido hasta ahora cuando Kravitz y Glusman han podido dar por finalizado el proceso de separación por el que se les puede considerar oficialmente solteros de nuevo. Sin embargo, los repetidos encuentros de la actriz con otro famoso actor de Hollywood están levantando sospechas sobre un nuevo romance. Y no es nada más y nada menos que Channing Tatum.

La actriz de 32 años ha sido vista en el último mes en numerosas ocasiones con Channing Tatum, y parecen estar pasando muy buenos momentos juntos. Fue en enero de este año cuando se empezaron a escuchar los primeros rumores sobre una relación entre ambos, pero no ha sido hasta ahora cuando se les ha visto compartiendo juntos momentos cotidianos. Esta misma semana, Page Six publicó unas imágenes en las que se les podía ver haciendo la compra juntos.

Zoë y Channing se conocieron durante el rodaje de la primera película de la actriz, ‘Pussy Island’, en la que ella interpretaba un papel secundario y él un papel principal.

El actor de 41 años estuvo casado, también hasta 2019, con la también actriz estadounidense Jenna Dewan, con la que tiene una hija de 8 años. La pareja contrajo matrimonio en 2009. Tras su ruptura, Tatum estuvo saliendo con la cantante Jessie J de forma intermitente durante algo más de un año.

Ni Channing ni Zoë han hecho declaraciones sobre los rumores sobre su posible relación, pero sí han hablado de el otro en alguna ocasión. Hace unos meses, el actor habló sobre su relación con Zoë y no pudo evitar deshacerse en elogios. Además, bromeó sobre una divertida conversación que tuvieron sobre las Crocs de Tatum. “Me convenció para dejar de usar Crocs. Cuando alguien puede salir y decirme que no debo usar Crocs, y es tan inflexible al respecto, me convenció por completo y ya no vuelvo a usar Crocs", dijo entre risas.

Estaremos pendientes a las pistas en sus redes sociales para descubrir los nuevos avances en su relación.