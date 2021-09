El actor ha abordado por fin los rumores que dicen que su esposa, Jada Pinkett y él tienen una relación abierta, y ha explicado cuál es el motivo por el que tomaron esa decisión.

María Viéitez

En su última entrevista con 'GQ', Will Smith ha decidido abordar el tema de su relación abierta con su esposa, Jada Pinkett. Fue hace ya un tiempo cuando la prensa del corazón comenzó a hablar sobre la posibilidad de que Jada y Will tuviesen un "matrimonio abierto", y aunque los actores evitaron hablar de ello durante meses, Jada Pinkett fue la primera en confirmar, a su manera, que mantenían una relación abierta o, más bien, tenían un "matrimonio abierto".

Hace solo unos meses, la actriz aseguró que Will tenía tanta libertad como quería y que ella deseaba que él hiciese siempre lo que quisiera (en lo que a relaciones extramatrimoniales se refiere) siempre y cuando se sintiese bien consigo mismo cuando, al volver a casa, se mirase al espejo. Will, por su parte, siempre se ha mantenido en silencio con respecto a este tema, pero en los últimos días ha decidido, por fin, hablar de ello.

"Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. […] Jada tenía familiares que tenían una relación no convencional. Así que ella creció de una manera muy diferente a la manera en que yo crecí", explicó Smith. "Tuvimos importantes discusiones interminables sobre qué es la relación perfecta... Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, aunque sin pensar que eso [la monogamia] como la única perfección relacional".

El actor de 'El príncipe de Bel-Air' explicó a 'GQ' que él y Jada se "han dado confianza y libertad" porque consideran que el matrimonio "no puede ser una prisión".

"No sugiero que nadie deba seguir nuestro camino", quiso recalcar Smith. "Pero las experiencias y las libertades que nos hemos dado el uno al otro, así como el apoyo incondicional que es la más alta definición de amor", continuó el actor.

Hace unos meses se escucharon rumores que aseguraban que tanto Will Smith como Jada Pinkett habían sido infieles. Smith quiso también hacer referencia a este tema y aseguró que, si bien el 'affair' entre su esposa y August Alsina hizo parecer que ella era la única que mantenía relaciones extramatrimoniales, no era así. "El público tiene una narrativa impenetrable", dijo Smith. "Una vez que el público decide o cree algo, es difícil o imposible desalojar las imágenes, las ideas y las percepciones".

La pareja, que se casó en 1997, confirmó en verano del año pasado, poco después de la relación entre Pinkett y Alsina, se habían separado en secreto. "Hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, sólo para darnos cuenta de que eso no es posible", dijo Jada en una ocasión. Y continuó: "En realidad no lo veo [tener una relación abierta] como una transgresión en absoluto. A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí misma y fui capaz de enfrentarme a mucha inmadurez emocional e inseguridad emocional, y fui capaz de hacer una curación realmente profunda".