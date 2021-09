La brutal vuelta de Britney Spears a Instagram

"No podía mantenerme alejada por más tiempo" ha confesado la artista tras compartir una serie de fotografías y vídeos en su regreso a las redes tras una breve ausencia.

Julia García

Britney Spears ha vuelto. El pasado día 14 publicó por sorpresa en su perfil de Twitter un mensaje que decía "¡No os preocupéis, amigos! Solo me estoy tomando un descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Volveré pronto!" con el que anunciaba su abandono temporal de las redes sociales después de unos meses muy complicados con duros enfrentamientos con su familia y de batallas judiciales para lograr que su padre deje de gestionar su carrera, sus finanzas y hasta su vida personal como lo hace desde el año 2008 su padre, Jaime Spears.

Aún no nos habíamos recuperado de su momentánea desaparición tras haber gritado a los cuatro vientos que volverá a pasar por el altar -será su tercera boda- para casarse con Sam Asghari cuando la artista ha decidido regresar a Instagram a lo grande.

"No podía mantenerme alejada del gram por mucho tiempo, así que ya regresé", ha escrito la cantante al publicar una serie de fotografías suyas que dice fueron tomadas durante una breve escapada este fin de semana a Palm Springs con su prometido para celebrar su reciente compromiso.

Lógicamente sus fans no han podido más que alegrarse por esta reaparición de la artífice de 'Baby one more time' aunque se han mostrado un poco confusos ya que en las imágenes ya que en estas aparece con una larga melena rubia a base de extensiones mientras que hace unos días su cabello era mucho más corto y con mechas rojizas en la parte baja.

El debate sobre la fecha en la que se tomaron las instantáneas lo saldó la propia Britney Spears horas más tardes cuando volvió a publicar en su perfil, esta vez un video practicando una de sus singulares coreografías desde el salón de su casa con un mensaje que explicaba que el tinte rojo había salido en la ducha y "parecía la escena de un crimen", al tiempo que bromea con lo divertida que le resulta la canción de Lenny Kravitz que aparece bailando en dichas imágenes y cuya parte favorita de la letra es aquella que dice "I was born" -nací-.

Solo ella sabe el verdadero motivo por el que desactivó Instagram hace una semana aunque, según recogen varios medios estadounidenses, una fuente cercana a la diva del pop asegura que no hay ninguna conspiración ni decisión oculta en este sentido sino que simplemente "dijo anteriormente que se tomaría un merecido descanso como lo hacen muchas celebridades, eso es realmente".