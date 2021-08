Lo mejor, los estilismos que su madre, Kris Jenner, preparó para que Kourtney, Kim y Khloé Kardashian brillaran.

Cristina Delfín

Todo el mundo —y las 'celebrities', claro, también— tienen un pasado. Ahora, Kim Kardashian nos ha permitido asomarnos a un trocito del suyo y de sus hermanas Kourtney y Khloé, cuando solo contaban 8, 10 y 5 años respectivamente, mediante un vídeo que ha compartido en las redes sociales. Y son, seguramente, las imágenes más graciosas que puedes ver hoy.

La reina de las redes, que acaba de protagonizar una sonada aparición en uno de los shows de Kanye West vestida con un impresionante vestido de novia de alta costura de Balenciaga, ha subido una grabación de ella y sus hermanas de hace más de tres décadas que muestra que, desde niñas, han estado cerca de los focos.

Así, en las imágenes se puede ver a las tres, de pequeñas, en una audición del 'talent show' estadounidense 'Star Search' donde cantan en playback el tema 'I think we'are alone now' de Tiffany.

Si ya es curioso ver cómo eran de pequeñas las famosísimas Kourtney, Kim y Khloé (muy monas y mucho más tímidas) no lo es menos observar sus atuendos, diseñados por Kris Jenner para que sus hijas, seguramente, fueran las más brillantes de la jornada.

Lazos, maxicuellos de tipo babero, hombreras, faldas plisadas y pendientes XL en un vibrante color claro metalizado son los elementos clave de los looks con los que las pequeñas resplandecen en el escenario y ante una cortina casi tan brillante como ellas (unas tendencias que reconocemos y demuestran que aquellas modas de finales de los ochenta y principios de los noventa son fuente de inspiración de muchos de los looks que hoy vemos en el 'street style').

"Nuestra audición para 'Star Search'! Claramente no logramos las cuatro estrellas... pero sí las consiguió Kris Jenner por nuestros looks", ha escrito Kim, con humor, junto a las imágenes en las que luce un clamoroso lazo y un recogido, mientras Kourtney brilla con flequillo recto y Khloé, con adorno tipo clavel en la cabeza y gafas de sol. Guapísimas y... muy, muy graciosas.

"Esos eran los días!! Cuando yo os tenía que vestir, chicas!!! Sabía que tenía que haberme dedicado a ser estilista", responde Kris Jenner.

¿Te has quedado con ganas de escuchar en realidad cómo cantan las Kardashian tras ver esta versión tipo karaoke? En internet hay algunos ejemplos con los que puedes hacerte una idea.

La primera en lanzar un videoclip -en el que aparece fabulosa, si bien no demasiado afinada- es Kris Jenner. Para celebrar su 30 cumpleaños, grabó el clip 'I Love muy friends', una versión de la canción 'I love L.A.' de Randy Newman. Después, sus hijas hicieron un 'remake' por su 60 cumpleaños para aparecer entre las imágenes de los amigos de Kris.

En 2011, Kim Kardashian grabó la canción 'Jam (Turn it up)', una canción estilo 'club'. El vídeo consiste en varios posados de la diva durante un sesión de fotos con luz fucsia. Tras aquello, sin embargo, Kim no continuó con su carrera musical.

Más tarde, en una entrevista, Kim reconoció que no estaba del todo feliz con su actuación. "The Dream, que lo escribió, me preguntó si me había divertido haciéndolo. 'Sí', dije, y él dijo, 'Entonces, para de ser tan dura contigo misma sobre haber tomado una decisión errónea".

Tras aquello, las participaciones de las hermanas Kardashian-Jenner en canciones se han limitado, casi por completo, a pequeños cameos en videoclips.

