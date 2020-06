''Llegué a la conclusión de que debía hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo misma y tomar descansos cuando fuese necesario''.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Romee Strijd, el ángel de Victoria's Secret cuenta embarazada que le detectaron ovarios poliquísticos tras faltarle el periodo durante 7 años.

Cuando tu trabajo se basa en tener una forma física concreta, el ejercicio, la alimentación y el ritmo de vida pueden jugar en contra de tu salud. El ángel de Victoria's Secret, Romee Strijd, lo ha confirmado con su último post que ha subido a su perfil de Instagram.

Romee Strijd es una modelo de 24 años neerlandesa conocida por formar parte del elenco de ángeles de Victoria's Secret desde 2015. Esta profesión está directamente vinculada con el cuerpo y la forma física. No basta con estar saludable, tienes que forjar una escultura específica de tu abdomen, brazos y piernas.

Para conseguir esto, muchas modelos pasan por dietas y entrenamientos extremos y viajan por todo el mundo para las Semanas de la Moda, sesiones de fotos y presentaciones. Una alimentación estricta o niveles altos de estrés pueden llevar a la amenorrea (ausencia de la menstruación), pero también el síndrome de ovario poliquístico. Una afección mucho más común de lo que creemos, ya que afecta al 5% y el 10% de las mujeres de 15 a 44 años o en edad fértil. Estas mujeres suelen descubrir este problema entre sus 20 y 30 años, cuando tienen dificultades para quedarse embarazadas y consultan con un médico.

Esto es lo que le ha pasado a Romee Strijd que, embarazada después de una larga búsqueda, ha contado que le diagnosticaron síndrome de vario poliquístico hace 2 años, tras no haber tenido el periodo durante 7 años.

''Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen era mi mayor sueño. Tenía tanto miedo que creía que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil quedarse embarazada de forma natural'', cuenta en el texto de su publicación.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), está causado por un desequilibrio de las hormonas reproductivas. Este desequilibrio hormonal genera problemas en los ovarios, ya que estos son los encargados de producir los óvulos que se desprenden todos los meses como parte de un ciclo menstrual saludable. Si una mujer tiene SOP, el óvulo puede no desarrollarse o no desprenderse durante la ovulación como debería.

Actualmente se desconoce la causa exacta del SOP. Se barajan muchos factores de salud como la alimentación, el ejercicio, etc. Pero también factores genéticos. Como no hay una causa clara, la modelo comenzó a investigar sobre la enfermedad y se dio cuenta de que su caso no era el típico POS. ''El mío era porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida, lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringiendo los alimentos)''.

''Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era el indicado para que mi cuerpo funcionase correctamente''.

Tras comenzar un estilo de vida diferente donde incluía más alimentos a su dieta, tomaba los descansos que le pedía el cuerpo y desarrollaba entrenamientos de menos intensidad, Romee Strijd explica ilusionada: ''Estoy muy feliz y agradecida de decir que recuperé mi menstruación el pasado noviembre y que pronto seremos una familia de tres''.

Con una foto de ella en sus primeros meses de embarazo junto a su pareja, concluye su 'storytelling' sobre su experiencia con un mensaje de esperanza a las mujeres que pasan por su misma situación: ''A las mujeres que intentan concebir, creed en vosotras y sed amables con vosotras mismas y con vuestros cuerpos. No dejéis que esos pensamientos os afecten demasiado''.