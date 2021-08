Verdeliss anuncia que está embarazada ¡por octava vez!

La exconcursante de GH VIP llevaba cuatro meses ocultándolo

Noelia Murillo

Hay noticias que, por mucho que se quieran ocultar, no existe el modo de mantenerlos en secreto por mucho tiempo. El embarazo es uno de ellos, ya que pronto se hace visible esa barriguita que la ‘influencer’ Verdeliss ya ha lucido en otras siete ocasiones. Y es que no es nuevo para ella, pero no deja de sorprendernos su reciente anuncio: ¡Está esperando a su octavo hijo!

Quien fuera concursante del programa de televisión GH VIP ha dado a conocer, junto a su marido Aritz, que está embarazada de cuatro meses. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, a la que siguen 1,3 millones de personas y donde ha publicado una imagen en la que ambos aparecen sosteniendo una prueba positiva de embarazo.

Esta sorprendente noticia ha estado acompañada por unas palabras en las que la ‘youtuber’ ha contado cómo ha sido este proceso y el momento en el que se encuentra. “Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales”)”, ha apuntado.

Si bien es cierto que, habitualmente, Verdeliss suele compartir muchos de sus momentos con familia y amigos a través de su cuenta oficial, recientemente sus ‘followers’ habían notado un gran cambio en su actitud. Según la futura mamá, “si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño”. Sin embargo, ha reconocido que “en el fondo, esa dualidad no es justa, porque no hay nada más bonito que la vida gestada desde el deseo de una pareja”, ha apuntado.

Además, ha reconocido que ha sido consciente de ese cambio de actitud y ha pedido disculpas a sus ‘followers’ por ese “abandono” temporal. “Me siento un poco “infiel”. Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis…si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello”, ha añadido.

Lejos de criticar esta postura, su comunidad ha respondido muy positiva y rápidamente ha recibido el apoyo de seguidores y amigos. Carlota Corredera, Marisa Martín-Blázquez, Tamara Gorro y Natalia Valenzuela son algunas de las famosas que le han dado la enhorabuena por aumentar la familia y le han enviado varios mensajes de cariño.

Con el próximo bebé, del que por el momento se desconoce el sexo, ya serán diez en la familia en la que son más chica que chicos. En total, son cinco niñas y dos niños. Por razones obvias, podemos imaginar que en su hogar no deben faltar risas y aventuras diarias. Estamos seguras de que los peques están deseando conocer a su nueva hermanita o hermanito. ¡Enhorabuena!