Al igual que su compañera Patricia Conde, Dani Mateo le ha dedicado unas hermosas y muy emotivas palabras al que fuera reportero del espacio de laSexta, fallecido en un trágico accidente de moto.

La trágica muerte de Jordi Mestre a los 38 años, conocido tras ser reportero de la última etapa de 'Sé lo que hicisteis...' y actor en de la serie 'Centro médico' ha dejado dejaba consternados a sus compañeros del programa de laSexta.

Dani Mateo quiso a Mestre dedicarle una emotiva despedida en Instagram: "Cuando alguien muere, se va para siempre. Eso es lo más difícil de aceptar. No verle no es el problema. Siempre te queda su recuerdo, las noticias que te llegan y la alegría fugaz de encontrar una foto suya en internet", comenazaba escribiendo el presentador de 'Zapeando'.

"Lo observas, sonríes, te alegras por él y recuerdas la época en la que os conocisteis. Recuerdas sus gestos, su mirada, su voz rota, su risa estruendosa y piensas: mírale, por ahí sigue, dando guerra. Y, de repente, un día ya no. Ya nunca. Jamás. Se ha ido y es solo un recuerdo. Como todos algún día", continuaba Mateo, que añadía: "Durante un rato no sabes qué pensar. Te bloqueas. No lo aceptas".

"Pero llega la mañana siguiente y, al prepararte el café, te sorprendes pensando en él con una sonrisa. Pese a la pena, sonríes y reparas en que tu recuerdo de él es magnífico". "En tu memoria, se aparece como era: franco, guapo, alegre, bondadoso, fuerte, vital… Y entonces, para tu sorpresa, en vez de compadecerle le envidias", comenta, para finalizar con unas dulces palabras: "Casi no te conocía y te recordaré siempre. Eso es pasarse todas las pantallas del juego de la vida. Te quiero, compañero. Descansa en paz".

El mensaje,el último de Mateo en Instagram, tiene más de 13.000 Me gusta.