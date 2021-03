Jamie Dornan siempre ha hablado maravillas de sus padres, con quien estaba muy unido. Uno de los momentos más tristes de su vida fue el día que falleció su madre, una experiencia tan traumática que necesitó ayuda profesional cuando tenía tan solo 14 años. "Nada ha tenido un impacto más grande en mi vida que la muerte de mi madre. Nunca lo superas y ahora que tengo hijos veo que no tienen una abuela por mi parte y me resulta extraño”, contó en una entrevista en la BBC el popular actor de 'Cincuenta sombras de Grey'. Ahora la historia se repite, pero esta vez con su padre y la tragedia se ceba de nuevo con él.

La noticia de la muerte de Jim Dornan, como así se llama el padre del popular actor, a los 73 años, ha sido confirmada a través de Twitter. 'Muy tristes noticias esta mañana sobre el fallecimiento del profesor Jim Dornan, un apasionado mecenas, defensor y amigo de todos en @LAL_NI”.

Very sad to learn Professor Jim Dornan has died. I had the pleasure of working with Jim and his daughter Jess for local charity @LAL_NI https://t.co/4weUU1nwFt