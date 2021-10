Los actores coincidieron en la serie 'Sensación de vivir', en la que eran protagonistas

Los rodajes, tanto de series como de películas, están cargados de anécdotas que quienes las viven en ocasiones tienen la voluntad de contarlas. Si bien es cierto que muchas veces "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas" (o, mejor dicho, entre bambalinas y focos), algunos deciden hacer partícipes a sus seguidores de aquellas experiencias que recordarán siempre.

Porque si hay algo cristalino es que este tipo de producciones tan largas, que pueden llegar a alcanzar meses e incluso años, tienen como resultado recordadas enemistades o grandes amistades. Aunque entre las primeras podríamos mencionar muchas, aún nos sigue poniendo los pelos de punta aquella que nació en '¿Qué fue de Baby Jane?', protagonizada por Joan Crawford y Bette Davis que años más tarde se materializó en la serie 'Feud'.

Sin embargo, también son muy buenas amistades las que surgen en estos rodajes y el claro ejemplo de ello es la que vivieron Tori Spelling y Luke Perry en la conocidísima 'Sensación de vivir'. Los actores encarnaron a dos de los personajes principales de la serie que arrasó en la década de los 90, ya que se pusieron en la piel de Dylan y Donna, y formaron una de las parejas más envidadas del momento.

Pero, más allá de la producción, prevalecía la admiración, el amor y el respeto que se tenían el uno por el otro. Porque de sus episodios salió una gran amistad a la que, según la propia actriz, le debe mucho. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde la también protagonista de 'Scary Movie 2' ha recordado a su compañero, que falleció en marzo de 2019 como consecuencia de un derrame cerebral.

Con motivo del cumpleaños del actor, su compañera ha compartido una imagen de ambos junto a la cual ha escrito un texto en el que se dirige directamente a él. "Se te echa mucho de menos. No pasa un día sin que piense en ti. Eras único. Recuerdo haberte conocido cuando era una joven adolescente insegura. Fuiste el primer chico que me hizo sentir valiosa como humana, como mujer y como comediante", ha escrito la actriz.

Además de como a un gran compañero, Tori lo recuerda "como amigo y hermano mayor" porque fue un gran apoyo para ella cuando tuvo su primera relación sentimental con un hombre. "Me defendiste ferozmente. Peleaste por mí literalmente cuando estaba en una relación verbalmente abusiva y te sentaste a hablar conmigo en los momentos más inseguros de la vida de una adolescente", ha relatado.

A pesar de hablar de otras de las experiencias que vivieron juntos y resaltar el don del actor ("tenías una manera de hacer que todos los seres humanos se sintieran seguros, escuchados y especiales en cuanto te conocían", ha comentado), la actriz se arrepiente de no haber hecho dos cosas antes del trágico final de su compañero.

"Nunca tuvimos esa noche familiar de martes de tacos en tu casa (he oído que eran los mejores)", ha reconocido con nostalgia, además de confesar que el actor deseaba que el reparto de la serie con la que se hicieron famosos hiciera una película de terror. "Lamento que ambas cosas no hayan sucedido. Hoy y cada día, todos te echamos de menos y te llevamos en el corazón. Todo el mundo lo hace. Has dejado una gran impresión en esta vida, Lukey", ha concluido Tori.