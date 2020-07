La influencer ha hablado de su experiencia con la lactancia materna y causa furor en las redes sociales

Woman.es

Hace unas semanas una foto en bikini de Verdeliss revolucionaba Instagram por su delgadez, hasta el punto de que se sintió obligada a defender su cuerpo asegurar que la gente tiene "manía de ajusticiar cuerpos ajenos”. La exconcursante de Gran Hermano sanjaba así los polémicos comentarios que sus seguidores hacían en referencia a su silueta.

Verdeliss, que acumula más de 1,2 millones de seguidores, quiso compartir con todos ellos sus últimas vacaciones con su marido y sus siete hijos en Huelva. En la imagen en cuestión, posaba con un bikini negro estampado junto a su hija Miren. Y lo que para ella fue un hermoso retrato de sus vacaciones en Huelva, pronto se convirtió en un hervidero de críticas: "Estás en los huesos", "demasiado delgada" o ¡Madre mía, qué delgada! ¿Has adelgazado ahora más, no?".

- Verdeliss ha agotado esta camiseta feminista en solo unas horas

Ahora, la popular influencer que da consejos sobre la maternidad y ayuda a resolver todas las dudas de sus más de dos millones de seguidores en YouTube, ha vuelto ha sorprender con una última publicación donde habla sobre la lactancia de su última hija. "Miren se acerca al añito y medio...y lo cierto es que siempre ha sido un bebé muuuuy demandante. Pero ahora se suma que es lo suficientemente madura para saber lo que quiere (teta a todas horas)", escribe Verdeliss en el pie de la imagen en la que se le ve topless mientras da de mamar a la pequeña.

"De momento, lo llevo medianamente bien: cedo, soy muy blanda jeje. No me planteo el destete aún, pero empiezo a verlo en la lejanía. Creo que alcanzaremos los dos añitos y como con sus hermanas pactaré un fifty-fifty (de forma respetuosa, pero incentivado por mí). Mentiría si dijese que ellas dejaron el pecho de forma 100% voluntaria. Si me seguís, recordaréis ese sentimiento de amor/odio. Estaba tremendamente cansada, pero me apenaba tantísimo despedirme de ese ciclo!!! Una vez decidido, poquito a poco, con explicaciones, distracciones, noches en vela y mucho trabajo compartido con Aritz, fueron olvidando el pecho, que como una maquinaria perfecta fue produciendo menos leche", relata.

No sin aprovechar para preguntarle a sus fans cómo lo llevan ellas. "¿Y vosotras, en qué momento estáis con la lactancia materna?".

En la imagen además, aparece su hijo Julen y ha aprovechado a hablar sobre los tipos de lactancia. "Me ha encantado que apareciese Julen en la foto. En primer lugar, por lo normalizado que tiene este acto y en segundo lugar: porque él fue alimentado con biberón y el mismito amor como hijo y la mismita validez como madre. Que nadie os haga creer lo contrario si optáis (sea por el motivo que sea) por la lactancia artificial", ha finalizado.