El tonteo de Yuh-Jung Youn (ganadora del Oscar a Mejor Actriz Secundaria) con Brad Pitt ha sido, sin duda, lo mejor de la gala

La gala de los Premios Oscar nos ha dejado momentos inolvidables como la victoria del español Sergio López-Rivera al Mejor Maquillaje y el precioso vestido de Valentino de Laura Pausini. Sin embargo, este 'salseo' se lleva la palma.

CARMEN RAYA

Los Premios Oscar 2021 siempre serán recordados porque se celebraron en mitad de una pandemia mundial y se reinventaron al cambiar su ubicación y celebrarse en la Union Station de Los Ángeles en vez de en el Dolby Theatre. Una ceremonia que ha contado única y exclusivamente con la presencia de los nominados, sus invitados y los presentadores de la gala.

Uno de ellos, Brad Pitt, ha sido el centro de atención, sin él quererlo, cuando le ha hecho entrega del premio a Mejor Actriz de Reparto a la surcoreana de 73 años, Yuh-Jung Youn. Tras subir al escenario, Yuh no ha dudado en mirar al intérprete de 'Once Upon A Time in Hollywood' y decirle: "Señor Brad Pitt encantada, donde estaba cuando estábamos rodando. ¡Qué honor!".

Un comentario que ha hecho que Brad se escondiese más todavía entre bambalinas y pusiese una cara de vergüenza/halago que nos ha encantado. Bueno en realidad, todo lo que haga Brad nos encanta y lo mejor ha sido que luego ambos han tenido que posar juntos para los fotógrafos en la zona de prensa de ganadores y ahí Brad ha demostrado que hace buena pareja con cualquiera que le pongan a su lado. Y ojito porque Yuh-Jung Youn, a sus 73 años, está estupendísima y sigue trabajando como la que más.

En cuanto al look elegido por Brad (ya que nos hemos pasado la noche hablando de los estilismos de las mujeres), cabe destacar que el esmoquin ha sido diseñado por él mismo para una colección cápsula de la firma Brioni. Por no hablar de que se ha dejado bigote, perilla y que lució su pelo recogido en un moño.

Otros momentos destacados de la gala ha sido la celebración con sabor español del Oscar a Mejor Maquillaje, los vaporosos vestidos que han lucido actrices como Halle Berry o Laura Dern, y aunque no queremos meter el dedo en la llaga, nos hemos quedado muy tristes al ver como Laura Pausini se va de Los Ángeles con las manos vacías porque no se ha hecho con la estatuilla a Mejor Canción Original.

Una noche que ha estado plagada de vestidos de ensueño y de merecidos premios que, sobre todo, han demostrado que el talento femenino en determinadas categorías se tiene cada vez más en cuenta.

Más noticias sobre los Premios Oscar…

Chloé Zhao recoge el Oscar a Mejor Dirección en zapatillas (y hace historia, aunque no por eso)

Zendaya impacta en los Premios Oscar con el vestido más atrevido de la noche que resume las tendencias más importantes del 2021

El maquillador español que se ha llevado el Oscar a Mejor Maquillaje por ‘La madre del blues’

Margot Robbie brilla de Chanel en los Premios Oscar, aunque cuando la veas será en lo que menos te fijes

Regina King deslumbra con un vestido con 'alas mariposa' y escote de vértigo, de Louis Vuitton, en los Premios Oscar

Amanda Seyfried pisa la alfombra roja de los Premios Oscar convertida en un cisne rojo

Carey Mulligan causa furor con su dos piezas 'oro líquido' de Valentino en los premios Oscar (que parece tener vida propia)

Vanessa Kirby demuestra que el color rosa y el 'cut out' son aptos para la alfombra roja de los Premios Oscar

Laura Pausini, impresionante de negro Valentino y pendientes esmeralda.

Celeste luce el bolso más inesperado y controvertido de la alfombra roja de los Premios Oscar con forma de corazón humano

Glenn Close, Annette Bening y Sigourney Weaver, eternas nominadas (nunca ganadoras)

¿Cómo será la ceremonia de los premios Oscar 2021?

Estos serán los presentadores de los Premios Oscar 2021.

No veremos ‘glam zoom’ en los Premios Oscar de este año, ¿por qué?

Los mejores vestidos de la historia de los Premios Oscar

Todas las españolas que han brillado en los Premios Oscar

Las nominaciones a los Oscar 2021 hacen historia por su carácter inclusivo

¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2021?

Así es Carey Mulligan, la favorita de los Premios Oscar

Todo lo que no sabías (y debes saber) de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz

Ellas son las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar

Emerald Fennell podría ser la segunda mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección

Cuatro mujeres que podrían hacer historia en los premios Oscar 2021

Hablamos con Laura Pausini sobre su nominación al Oscar