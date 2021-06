Tom Felton aclara cuál es su relación con Emma Watson

Lo de que Tom Felton y Emma Watson estaban enamorados el uno del otro durante sus días de 'Harry Potter' es algo que ya sabíamos, pero hace unos días sus continuas apariciones juntos en redes sociales hicieron saltar todas las alarmas. ¿Están juntos Hermione y Draco? El actor responde a los rumores.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A pesar de que Emma Watson tiene pareja y está felizmente enamorada, cada vez que aparece en redes con su buen amigo y compañero de reparto Tom Felton los rumores sobre un posible romance inundan internet, y no solo porque los fans de Hermione Granger y Draco Malfoy llevan años soñando con esto, sino porque la propia actriz admitió en una entrevista que en los años en los que estuvieron grabando todas las películas de la saga, ella estaba perdidamente enamorada de él. Y ya se sabe que donde hubo fuego, siempre puede haber cenizas.

"Durante las dos primeras películas, estuve muy enamorada de Tom Felton. Fue mi primer flechazo", compartió Emma en una entrevista. "Él lo sabe perfectamente. Hablamos de ello, todavía nos reímos de ello. Ahora somos muy buenos amigos, y eso es genial". Muchos de sus compañeros también han hablado sobre esto en diferentes entrevistas, incluyendo a Rupert Grint, y recientemente, a Evanna Lynch, aunque, ha reconocido que está un poco decepcionada porque se lo perdió. "Fue muy decepcionante para mí porque me incorporé en la quinta película. Estaba en 'La Orden del Fénix' y había esa sensación de que habían pasado cosas emocionantes en la última película, y me lo perdí", ha declarado Evanna a 'US Weekly'. "Me uní cuando todo el mundo había dejado de estar enamorado y estaba pasando a la gente del mundo exterior. Y sentí que, ¡maldita sea, echaba de menos todo el drama!".

Ahora Tom se ha sincerado sobre la relación que mantiene con Emma en una entrevista concedida a 'Entertainment Tonight' y la respuesta del actor ha dejado a todos (aún más) confundidos. "Somos algo, si eso tiene algún sentido", admitió Tom sobre su relación con Emma. Tras el final de la saga, los dos han permanecido muy unidos, y eso salta a la vista: "Estamos muy unidos desde hace mucho tiempo. La adoro. Creo que es fantástica. Espero que sea correspondido por su parte. En cuanto a la parte romántica, creo que es una cosa de Slytherin/Gryffindor más que de Tom y Emma", admitió Tom. "Pienso absolutamente lo mejor de ella. Creo que ser parte de lo que todos hemos sido parte fue increíble, pero para ella, que era la única chica, la más joven de todos, y verla crecer y evolucionar fue increíblemente emocionante. Ahora vas a conseguir que se me salten las lágrimas, pero no, creo que es una fantástica influencia para el mundo".